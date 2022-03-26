ГБР с начала вторжения открыло около 200 производств за госизмену и коллаборационизм

"ГБР продолжает активно работать. Сотрудники бюро защищают территориальную целостность страны в составе боевых подразделений, а следователи и оперативные сотрудники систематически выявляют нарушителей действующего законодательства", – говорится в сообщении.
В ГБР отметили, что только за последние сутки начаты семь уголовных производств по факту совершения госизмены.
"Все, кто в условиях военного положения допускают возможность совершения преступлений против украинцев и украинской государственности, будут выявлены и привлечены к ответственности!" – пообещали в бюро.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
3 марта Верховная Рада приняла в целом законопроекты №5143 (об обеспечении ответственности лиц, осуществлявших коллаборационную деятельность) и №5144 (об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность).
Как отмечается на сайте парламента, президент Украины Владимир Зеленский подписал оба документа 14 марта.
25 марта Верховная Рада усилила ответственность за сотрудничество с государством-агрессором, приняв законопроект №7186.