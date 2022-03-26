ГБР с начала вторжения открыло около 200 производств за госизмену и коллаборационизм

В ГБР обещают наказать всех, кто в условиях войны посягает на украинскую государственность Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

"ГБР продолжает активно работать. Сотрудники бюро защищают территориальную целостность страны в составе боевых подразделений, а следователи и оперативные сотрудники систематически выявляют нарушителей действующего законодательства", – говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что только за последние сутки начаты семь уголовных производств по факту совершения госизмены.

"Все, кто в условиях военного положения допускают возможность совершения преступлений против украинцев и украинской государственности, будут выявлены и привлечены к ответственности!" – пообещали в бюро.

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