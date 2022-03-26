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ПОЛИТИКА

Цареву объявили подозрение по двум статьям, прокуратура будет просить пожизненное заключение – Венедиктова

Дело по обвинению Царева в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины находится в суде с 2017 года
Дело по обвинению Царева в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины находится в суде с 2017 года
Фото: EPA

Бывшему украинскому нардепу Олегу Цареву объявлено подозрение по двум статьям – "государственная измена" и "посягательство на территориальную целостность Украины". Об этом сообщила в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Есть такой Царев. Вот я сейчас максимально себя контролирую и подбираю слова. Не хочу дать ему шанс. Этот Царев работал народным депутатом целых три созыва. Что он делал как депутат и какую пользу принес, я не знаю. Уверена, "неоценимую". Весь и внешний вид экс-депутата, и внутренний духовный подсказывает нам, что это решительный, смелый, спортивный и крайне принципиальный специалист своего дела", – написала генпрокурор.

Она отметила, что Царев неоднократно вел пропаганду против интересов страны, народным депутатом которой он был. А недавно обратился к мэру Кривого Рога Александру Вилкулу с предложением сдать город российским войскам.

"Другими словами, сложно сказать, что именно не успел сделать Царев в интересах преступного режима РФ против граждан Украины и суверенитета нашей родины", – отметила Венедиктова.

Она уточнила, что Царева подозревают в призывах к изменению границ территории и государственной границы Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям, а также в призывах к поддержке государства-агрессора и его вооруженных формирований (ч. 3 ст. 110 и ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

"Последствия за подобные преступления, безусловно, если компетентный суд согласится с позицией прокуроров, строгие – пожизненное заключение. Не могу взять на себя смелость предусмотреть вердикт суда, но надеюсь, что решение будет справедливым", – добавила она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/5332657000080525


Контекст:

Царев был народным депутатом Украины IV–VII созывов (2002–2014), с 2007 года – член фракции Партии регионов. После Майдана он в 2014 году пытался баллотироваться на пост президента Украины, но снял кандидатуру и открыто выступил на стороне террористов "ДНР" и "ЛНР", а также объявил себя "спикером парламента Новороссии".

В ноябре 2015 года Генпрокуратура Украины начала процедуру заочного осуждения Царева по подозрению в призывах к насильственному свержению конституционного строя, в Украине он был объявлен в розыск. В марте 2016 года ГПУ утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Царева. В июле суд вернул обвинение в прокуратуру.

В марте 2017 года суд начал рассматривать уголовное дело против Царева.

В декабре 2020 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в участии в создании террористической организации бывшему народному депутату от Партии регионов, который с 2014 года поддерживал агрессию России на Донбассе и аннексию Крыма. Имени депутата не назвали, но, вероятно, речь шла о Цареве.

В марте 2022 года Царев заявил, что находится на территории Украины и привез "гуманитарную помощь" в оккупированные населенные пункты в Киевской области.

Теги: Олег Царев, госизмена, война России против Украины, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора, коллаборационизм
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