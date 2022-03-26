Цареву объявили подозрение по двум статьям, прокуратура будет просить пожизненное заключение – Венедиктова

Дело по обвинению Царева в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины находится в суде с 2017 года Фото: EPA

"Есть такой Царев. Вот я сейчас максимально себя контролирую и подбираю слова. Не хочу дать ему шанс. Этот Царев работал народным депутатом целых три созыва. Что он делал как депутат и какую пользу принес, я не знаю. Уверена, "неоценимую". Весь и внешний вид экс-депутата, и внутренний духовный подсказывает нам, что это решительный, смелый, спортивный и крайне принципиальный специалист своего дела", – написала генпрокурор.

Она отметила, что Царев неоднократно вел пропаганду против интересов страны, народным депутатом которой он был. А недавно обратился к мэру Кривого Рога Александру Вилкулу с предложением сдать город российским войскам.

"Другими словами, сложно сказать, что именно не успел сделать Царев в интересах преступного режима РФ против граждан Украины и суверенитета нашей родины", – отметила Венедиктова.

Она уточнила, что Царева подозревают в призывах к изменению границ территории и государственной границы Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям, а также в призывах к поддержке государства-агрессора и его вооруженных формирований (ч. 3 ст. 110 и ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

"Последствия за подобные преступления, безусловно, если компетентный суд согласится с позицией прокуроров, строгие – пожизненное заключение. Не могу взять на себя смелость предусмотреть вердикт суда, но надеюсь, что решение будет справедливым", – добавила она.

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