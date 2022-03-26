Цареву объявили подозрение по двум статьям, прокуратура будет просить пожизненное заключение – Венедиктова

"Есть такой Царев. Вот я сейчас максимально себя контролирую и подбираю слова. Не хочу дать ему шанс. Этот Царев работал народным депутатом целых три созыва. Что он делал как депутат и какую пользу принес, я не знаю. Уверена, "неоценимую". Весь и внешний вид экс-депутата, и внутренний духовный подсказывает нам, что это решительный, смелый, спортивный и крайне принципиальный специалист своего дела", – написала генпрокурор.
Она отметила, что Царев неоднократно вел пропаганду против интересов страны, народным депутатом которой он был. А недавно обратился к мэру Кривого Рога Александру Вилкулу с предложением сдать город российским войскам.
"Другими словами, сложно сказать, что именно не успел сделать Царев в интересах преступного режима РФ против граждан Украины и суверенитета нашей родины", – отметила Венедиктова.
Она уточнила, что Царева подозревают в призывах к изменению границ территории и государственной границы Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям, а также в призывах к поддержке государства-агрессора и его вооруженных формирований (ч. 3 ст. 110 и ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).
"Последствия за подобные преступления, безусловно, если компетентный суд согласится с позицией прокуроров, строгие – пожизненное заключение. Не могу взять на себя смелость предусмотреть вердикт суда, но надеюсь, что решение будет справедливым", – добавила она.
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Царев был народным депутатом Украины IV–VII созывов (2002–2014), с 2007 года – член фракции Партии регионов. После Майдана он в 2014 году пытался баллотироваться на пост президента Украины, но снял кандидатуру и открыто выступил на стороне террористов "ДНР" и "ЛНР", а также объявил себя "спикером парламента Новороссии".
В ноябре 2015 года Генпрокуратура Украины начала процедуру заочного осуждения Царева по подозрению в призывах к насильственному свержению конституционного строя, в Украине он был объявлен в розыск. В марте 2016 года ГПУ утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Царева. В июле суд вернул обвинение в прокуратуру.
В марте 2017 года суд начал рассматривать уголовное дело против Царева.
В декабре 2020 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в участии в создании террористической организации бывшему народному депутату от Партии регионов, который с 2014 года поддерживал агрессию России на Донбассе и аннексию Крыма. Имени депутата не назвали, но, вероятно, речь шла о Цареве.
В марте 2022 года Царев заявил, что находится на территории Украины и привез "гуманитарную помощь" в оккупированные населенные пункты в Киевской области.