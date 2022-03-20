Экс-регионал Царев призвал власти Кривого Рога сдать город оккупантам. Экс-нардеп Вилкул послал его на х...й

"Наши войска находятся сейчас под Кривым Рогом. Ожидаю от мэра Кривого Рога Юрия Вилкула последовательности. Юрий и Александр Вилкулы ранее были моими однопартийцами и всегда занимали прорусскую позицию. Пойти на сотрудничество с армией РФ – это значит сохранить город и жизни криворожан. Надеюсь, мэр Кривого Рога примет правильное решение", – написал Царев.

Ответ его бывшего однопартийца был коротким.

"Пошел на х...й, предатель, вместе со своими хозяевами", – заявил Александр Вилкул.

Скриншот: Олександр Вілкул / Facebook

Война России против Украины. Главное

После масштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска смогли захватить часть территории на юге страны, в частности Херсон. Николаев и другие города севернее остаются под контролем Вооруженных сил Украины.

13 марта Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о намерении оккупантов захватить Николаев и продвинуться в сторону Кривого Рога.