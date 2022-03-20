Экс-регионал Царев призвал власти Кривого Рога сдать город оккупантам. Экс-нардеп Вилкул послал его на х...й

"Наши войска находятся сейчас под Кривым Рогом. Ожидаю от мэра Кривого Рога Юрия Вилкула последовательности. Юрий и Александр Вилкулы ранее были моими однопартийцами и всегда занимали прорусскую позицию. Пойти на сотрудничество с армией РФ – это значит сохранить город и жизни криворожан. Надеюсь, мэр Кривого Рога примет правильное решение", – написал Царев.
Ответ его бывшего однопартийца был коротким.
"Пошел на х...й, предатель, вместе со своими хозяевами", – заявил Александр Вилкул.
Война России против Украины. Главное
После масштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска смогли захватить часть территории на юге страны, в частности Херсон. Николаев и другие города севернее остаются под контролем Вооруженных сил Украины.
13 марта Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о намерении оккупантов захватить Николаев и продвинуться в сторону Кривого Рога.
Царев был народным депутатом Украины IV–VII созывов (2002–2014). В ноябре 2015 года Генпрокуратура Украины начала процедуру заочного осуждения Царева по подозрению в призывах к насильственному свержению конституционного строя, в Украине он был объявлен в розыск. В марте 2016 года ГПУ утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Царева. В июле суд вернул обвинение в прокуратуру.
В марте 2017 года суд начал рассматривать уголовное дело против Царева.
В декабре 2020 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в участии в создании террористической организации бывшему народному депутату от Партии регионов, который с 2014 года поддерживал агрессию России на Донбассе и аннексию Крыма. Имени депутата не назвали, но, вероятно, речь шла о Цареве.