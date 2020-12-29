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СБУ заочно объявила о подозрении экс-нардепу от Партии регионов, который с 2015 года живет в Росии

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в участии в создании террористической организации бывшему народному депутату от Партии регионов, который с 2014 года поддерживал агрессию России на Донбассе и аннексию Крыма. Имени депутата не называют, но, вероятно, речь идет об Олеге Цареве.

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Сотрудники СБУ сообщили о подозрении экс-нардепу заочно
Сотрудники СБУ сообщили о подозрении экс-нардепу заочно
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины заочно сообщила бывшему народному депутату от Партии регионов о подозрении в участии в создании террористической организации и действиях, направленных на свержение конституционного строя. Об этом пресс-центр СБУ проинформировал 29 декабря. 

Имени экс-нардепа не называют, но указано, что он с начала российской агрессии поддерживал аннексию Крыма и оккупационные действия России на Донбасс. В январе 2015 года бывший нардеп выехал в Россию, где проживает до сих пор, уточнили в СБУ. 

"Бабель" предполагает, что речь идет  об Олеге Цареве, который в ходе вооруженного конфликта на Донбассе перешел на сторону пророссийских сепаратистов, в июле 2014 года был назначен спикером "парламента Новороссии".

"Сотрудники спецслужбы выяснили, что сообщник террористов продолжает активно участвовать в информационной войне против Украины и продвигает российские интересы на юге Украины, в частности в Херсонской области. Он также периодически посещает временно оккупированные районы Донбасса и АР Крым", – сообщили в СБУ.

Действия экс-нардепа квалифицировали  по ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или захвату государственной власти), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 1 ст. 332-1  (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) Уголовного кодекса Украины. 

Расследование продолжается – правоохранители разыскивают экс-нардепа, чтобы задержать его и привлечь к ответственности. 

Царев был народным депутатом Украины IV–VII созывов (2002–2014).

В ноябре 2015 года Генпрокуратура Украины начала процедуру заочного осуждения Царева по подозрению в призывах к насильственному свержению конституционного строя, в Украине он был объявлен в розыск. В марте 2016 года ГПУ утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Царева. В июле суд вернул обвинение в прокуратуру.

В марте 2017 года суд начал рассматривать уголовное дело против Царева.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, СБУ, Украина, Олег Царев, Донбасс, розыск, оккупация, сепаратисты, подозрение, Служба безопасности Украины
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