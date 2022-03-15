ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Всем, кто меня убил или взял в плен, передаю привет из Бородянки и Катюжанки". Экс-регионал Царев заявил, что находится в Киевской области

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Так называемую "спецоперацию" президента РФ Владимира Путина Царев назвал "наведением порядка"
Так называемую "спецоперацию" президента РФ Владимира Путина Царев назвал "наведением порядка"
Скриншот: Олег Царев / Telegram

Бывший нардеп от Партии регионов Олег Царев заявил, что привез "гуманитарную помощь" в город Бородянка и село Катюжанка в Киевской области. Об этом он сообщил 15 марта в Telegram.

"Всем, кто меня убил или взял в плен, передаю привет из Бородянки и Катюжанки. Гуманитарная ситуация достаточно сложная, но мы работаем.  И очень надеемся на помощь – одними местными силами восстановить нормальную жизнь после того, что разрушили здесь отступающие украинские войска, будет непросто", – написал Царев.

Сепаратист опубликовал свое интервью пропагандистскому российскому телеканалу Russia Today, в котором рассказывает, что находится в Украине "с первого дня войны, с первого часа".

Он также заявил, что в населенных пунктах нет электроэнергии и воды якобы из-за украинских военнослужащих, а  те, "в которых сейчас размещаются российские войска, безопасны".

В сообщении, опубликованном 14 марта, экс-регионал писал, что "тяжело все идет, много времени потеряно", а за это время, по его словам, "выросло поколение, которое воспитано на ненависти к России".

Так называемую спецоперацию президента РФ Владимира Путина Царев назвал "наведением порядка".

"Военную операцию назначили тогда, когда иллюзий не осталось. Когда стало понятно, что если сейчас не навести порядок, потом уже не получится и мы получим по финишу войну, несопоставимую с сегодняшней спецоперацией. Лучше сейчас провести спецоперацию, чем потом получить большую войну", – написал Царев.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Царев был народным депутатом Украины IV–VII созывов (2002–2014).

В ноябре 2015 года Генпрокуратура Украины начала процедуру заочного осуждения Царева по подозрению в призывах к насильственному свержению конституционного строя, в Украине он был объявлен в розыск. В марте 2016 года ГПУ утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Царева. В июле суд вернул обвинение в прокуратуру.

В марте 2017 года суд начал рассматривать уголовное дело против Царева.

В декабре 2020 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в участии в создании террористической организации бывшему народному депутату от Партии регионов, который с 2014 года поддерживал агрессию России на Донбассе и аннексию Крыма. Имени депутата не назвали, но, вероятно, речь ишла о Цареве.

Теги: Украина, Партия регионов, Олег Царев, оккупация, Russia Today, сепаратисты, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, нардеп, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Правда существует". На антивоенном концерте Oxxxymiron в поддержку украинцев зрители скандировали знаменитую речевку о Путине. Видео
"Правда существует". На антивоенном концерте Oxxxymiron в поддержку украинцев зрители скандировали знаменитую речевку о Путине. Видео
Руслана обратилась к мировому сообществу с заявлением о похищении украинских активистов российскими оккупантами с целью физического устранения
Руслана обратилась к мировому сообществу с заявлением о похищении украинских активистов российскими оккупантами с целью физического устранения
  Джамала: Муж разбудил меня и сказал: "Началась война. Россия на нас напала". Было принято решение двигаться к границе
  Джамала: Муж разбудил меня и сказал: "Началась война. Россия на нас напала". Было принято решение двигаться к границе
  "Мы выехали, когда до российских танков оставалось 10 км". Кондратюк покинул Киев почти за две недели до обстрела его дома
  "Мы выехали, когда до российских танков оставалось 10 км". Кондратюк покинул Киев почти за две недели до обстрела его дома
  "Я кажу "ні" жахливій цій війні!" После нападения РФ на Украину Могилевская и Рыбчинский изменили слова песни "Місяць". Видео
  "Я кажу "ні" жахливій цій війні!" После нападения РФ на Украину Могилевская и Рыбчинский изменили слова песни "Місяць". Видео
Нина Матвиенко напомнила российским оккупантам о расплате за разрушенные украинские города и убитых мирных жителей. Видео
Нина Матвиенко напомнила российским оккупантам о расплате за разрушенные украинские города и убитых мирных жителей. Видео
  Кикабидзе: Хочу украинцам сказать, что преклоняюсь перед их героизмом. Они борются не только за Украину, но и за Европу
  Кикабидзе: Хочу украинцам сказать, что преклоняюсь перед их героизмом. Они борются не только за Украину, но и за Европу
"Какие же они конченые". Каминская показала, как в РФ две нерпы стреляют из автоматов. Видео
"Какие же они конченые". Каминская показала, как в РФ две нерпы стреляют из автоматов. Видео
Дорофеева о запретных списках РФ: Горжусь быть в этом лайнапе
Дорофеева о запретных списках РФ: Горжусь быть в этом лайнапе
"Я это Украина". Могилевская записала обращение к Байдену
"Я – это Украина". Могилевская записала обращение к Байдену
"Важная задача – держать информационный фронт". Скрипка создал Telegram-канал широкого профиля
"Важная задача – держать информационный фронт". Скрипка создал Telegram-канал широкого профиля
Евгений Рыбчинский: Несмотря на то, что у меня четверо детей и еще несколько законных оснований уехать, был, есть и останусь в Украине
Евгений Рыбчинский: Несмотря на то, что у меня четверо детей и еще несколько законных оснований уехать, был, есть и останусь в Украине
Мозговая: Война все и всех проверяет и проверит на вшивость
Мозговая: Война все и всех проверяет и проверит на вшивость
Макаревич показал на реальном примере, как происходит зомбирование людей. Видео
Макаревич показал на реальном примере, как происходит зомбирование людей. Видео
"Мой сын знает, что русские наши враги, из-за которых плачет мама". Звезда "Крепостной" Денисенко рассказала, куда с мужем выехала из-за войны России против Украины
"Мой сын знает, что русские – наши враги, из-за которых плачет мама". Звезда "Крепостной" Денисенко рассказала, куда с мужем выехала из-за войны России против Украины
Maruv после нападения РФ на Украину снялась для российского глянца. Певица рассказала изданию страны-агрессора о своей беременности
Maruv после нападения РФ на Украину снялась для российского глянца. Певица рассказала изданию страны-агрессора о своей беременности
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Morgenshtern выпустил антивоенную песню, в которой использовал высказывание Гордона в адрес российских оккупантов в Украине. Видео (57814)
2
Украинское консульство в Турции отказалось продлевать загранпаспорта детям поддерживающей Путина Егоровой (26950)
3
"Такая попытка отмыть себя и при этом рассказывать про гардероб". Синельников поделился, какие сообщения ему написала Тодоренко (25189)
4
"Каждый боец должен поставить целью уничтожение этого позора чеченского народа". Рыбчинский объявил вознаграждение за голову Кадырова (23915)
5
Нагиев попрощался с подписчиками в Instagram, брея голову под песню Гребенщикова "Поезд в огне" (23839)
6
"Паша снял свой бронежилет и надел на ребенка. Вражеская пуля оборвала его жизнь". Найдено тело убитого оккупантами актера Паши Ли (20443)
7
Макаревич показал на реальном примере, как происходит зомбирование людей. Видео (18677)
8
"Мы выехали, когда до российских танков оставалось 10 км". Кондратюк покинул Киев почти за две недели до обстрела его дома (17381)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS