"Всем, кто меня убил или взял в плен, передаю привет из Бородянки и Катюжанки". Экс-регионал Царев заявил, что находится в Киевской области

"Всем, кто меня убил или взял в плен, передаю привет из Бородянки и Катюжанки. Гуманитарная ситуация достаточно сложная, но мы работаем. И очень надеемся на помощь – одними местными силами восстановить нормальную жизнь после того, что разрушили здесь отступающие украинские войска, будет непросто", – написал Царев.

Сепаратист опубликовал свое интервью пропагандистскому российскому телеканалу Russia Today, в котором рассказывает, что находится в Украине "с первого дня войны, с первого часа".

Он также заявил, что в населенных пунктах нет электроэнергии и воды якобы из-за украинских военнослужащих, а те, "в которых сейчас размещаются российские войска, безопасны".

В сообщении, опубликованном 14 марта, экс-регионал писал, что "тяжело все идет, много времени потеряно", а за это время, по его словам, "выросло поколение, которое воспитано на ненависти к России".

Так называемую спецоперацию президента РФ Владимира Путина Царев назвал "наведением порядка".

"Военную операцию назначили тогда, когда иллюзий не осталось. Когда стало понятно, что если сейчас не навести порядок, потом уже не получится и мы получим по финишу войну, несопоставимую с сегодняшней спецоперацией. Лучше сейчас провести спецоперацию, чем потом получить большую войну", – написал Царев.

Война России против Украины. Главное (обновляется)