"Всем, кто меня убил или взял в плен, передаю привет из Бородянки и Катюжанки". Экс-регионал Царев заявил, что находится в Киевской области

"Всем, кто меня убил или взял в плен, передаю привет из Бородянки и Катюжанки. Гуманитарная ситуация достаточно сложная, но мы работаем. И очень надеемся на помощь – одними местными силами восстановить нормальную жизнь после того, что разрушили здесь отступающие украинские войска, будет непросто", – написал Царев.
Сепаратист опубликовал свое интервью пропагандистскому российскому телеканалу Russia Today, в котором рассказывает, что находится в Украине "с первого дня войны, с первого часа".
Он также заявил, что в населенных пунктах нет электроэнергии и воды якобы из-за украинских военнослужащих, а те, "в которых сейчас размещаются российские войска, безопасны".
В сообщении, опубликованном 14 марта, экс-регионал писал, что "тяжело все идет, много времени потеряно", а за это время, по его словам, "выросло поколение, которое воспитано на ненависти к России".
Так называемую спецоперацию президента РФ Владимира Путина Царев назвал "наведением порядка".
"Военную операцию назначили тогда, когда иллюзий не осталось. Когда стало понятно, что если сейчас не навести порядок, потом уже не получится и мы получим по финишу войну, несопоставимую с сегодняшней спецоперацией. Лучше сейчас провести спецоперацию, чем потом получить большую войну", – написал Царев.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Царев был народным депутатом Украины IV–VII созывов (2002–2014).
В ноябре 2015 года Генпрокуратура Украины начала процедуру заочного осуждения Царева по подозрению в призывах к насильственному свержению конституционного строя, в Украине он был объявлен в розыск. В марте 2016 года ГПУ утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Царева. В июле суд вернул обвинение в прокуратуру.
В марте 2017 года суд начал рассматривать уголовное дело против Царева.
В декабре 2020 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в участии в создании террористической организации бывшему народному депутату от Партии регионов, который с 2014 года поддерживал агрессию России на Донбассе и аннексию Крыма. Имени депутата не назвали, но, вероятно, речь ишла о Цареве.