Украинская делегация в Стамбуле официально предложила подписать договор о гарантиях безопасности – Арахамия

Украинская делегация на переговорах с РФ в Стамбуле официально предложила свой вариант договора о гарантиях безопасности для Украины. Об этом на брифинге по итогам встречи 29 марта сообщил член украинской делегации, глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия. Пресс-конференция транслируется в эфире национального марафона "UA.Разом".
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