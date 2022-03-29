Когда нас взяли в плен, к нам относились лучше, чем в России наши командиры – 21-летний оккупант из Якутска

Пленный: Нас кормили такой ложью. Все, что нам рассказывали, оказалось бредом Скриншот: Служба безпеки України / Facebook

"Мы заехали на территорию Украины, я видел много разбитой техники. После того, как я увидел три трупа на границе, около 50 единиц техники разбитой, и понтоны, и "Уралы", и "Камазы", я понял, что это не спецоперация, а самая настоящая война... Мы проезжали села, я видел, как люди живут. Мы встали в Новой Каховке. Мы хотели развернуться на самом деле. Мы хотели уехать, потому что нам эта война не нужна была. Командир бригады сказал, что уехать назад не получится. Или нас свои же солдаты расстреляют", – рассказал пленный.

По его словам утром 8 марта 14 солдат подразделения сели в "Камаз" и выдвинулись в сторону РФ.

"Когда нас взяли в плен, к нам относились лучше, чем в России наши командиры. Нам говорили, что здесь живут нацисты, что здесь бандеровцы бегают, чеченцы, дудаевцы, но это все ложь. Нас кормили такой ложью. Все, что нам рассказывали, оказалось бредом", – отметил оккупант.

Он добавил, что пленников кормят, никто их не трогает, не кричит на них.

"С нами разговаривают на русском языке. Если бы мне предоставилась возможность воевать за Украину, принять присягу, перевезти свою семью и остаться здесь жить, я с удовольствием соглашусь", – подчеркнул мужчина.