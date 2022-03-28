"Мы вчера ограбили магазин: пива и всякой х...йни набрали". СБУ опубликовала перехват разговора оккупанта

В разговоре мужчина рассказывает, что с сослуживцами ограбил магазин.
"Вчера пробовал абсент. Вчера ездили, ограбили магазин, короче, там пива и всякой х...йни набрали. Местных никого нет, местные все в Польше... По деревням бабушки, дедушки, два-три человека... Зрелище, так страшно становится на х...й. Дома раздолбанные", – сказал оккупант.
По словам захватчика, пиво в Украине вкусное.
"Львовское, всякие разные фирмы, я таких не видел, но оно прямо вообще ох...енное. Абсент больше пить не буду. Дату в загсе пока не бронируй, пока еще непонятно, что когда", – говорит россиянин.
В Службе безопасности Украины 22 марта описали среднестатистический портрет российского оккупанта.
"Он обычно имеет школьное образование, ходит в одних портянках три месяца подряд, а обязательный элемент его "рациона питания" – один литр водки. Это не шутка и не преувеличение. Именно такие данные содержатся в служебных документах пленных оккупантов, которые находятся в распоряжении СБУ", – отметил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.
Потери личного состава российских оккупантов в войне против Украины по состоянию на 28 марта составили около 17 тыс. военных.