"Мы вчера ограбили магазин: пива и всякой х...йни набрали". СБУ опубликовала перехват разговора оккупанта

В разговоре мужчина рассказывает, что с сослуживцами ограбил магазин.

"Вчера пробовал абсент. Вчера ездили, ограбили магазин, короче, там пива и всякой х...йни набрали. Местных никого нет, местные все в Польше... По деревням бабушки, дедушки, два-три человека... Зрелище, так страшно становится на х...й. Дома раздолбанные", – сказал оккупант.

По словам захватчика, пиво в Украине вкусное.

"Львовское, всякие разные фирмы, я таких не видел, но оно прямо вообще ох...енное. Абсент больше пить не буду. Дату в загсе пока не бронируй, пока еще непонятно, что когда", – говорит россиянин.