Российские оккупанты недовольны, что им приходится хоронить своих сослуживцев за собственные деньги. СБУ опубликовала перехват разговора

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 25 марта украинские военные уничтожили около 16 100 российских оккупантов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В ходе беседы оккупанты жалуются, что похороны обходятся им довольно дорого – около 90 тыс. руб. (26,5 тыс. грн) за ликвидированного военного.

При этом они говорят, что "спецоперация РФ в Украине кончено организована", а их военное руководство не берет на себя ответственности за убитых.

"Так воевать я ...бал. Просто идешь, как мясо, а тебе не дают ничего сделать. Руководство конченное. Я вообще не знаю, зачем было затеивать эту спецоперацию", – отметил один из оккупантов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)