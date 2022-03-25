На выезде из Мариуполя оккупанты открыли штаб "Единой России"

По информации остающихся в городе мариупольцев, в штабе раздают партийные газеты, агитируют за Россию, а также выдают карточки мобильного оператора "Феникс", который с 2014 года работает на оккупированной территории Донецкой области.

Свой штаб русские оккупанты называют гуманитарным.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. По оценкам властей, в городе оставалось примерно 350 тыс. человек.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.

По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло около 2 тыс. жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодно для проживания.

Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.