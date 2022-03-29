17,2 тыс. человек, почти 600 танков, около 130 самолетов, а также вертолетов. Генштаб ВСУ назвал потери российских оккупантов в Украине

С 24 февраля российские оккупанты потеряли в Украине 129 вертолетов, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Отмечается, что по состоянию на 29 марта РФ также потеряла 597 танков, 1710 боевых бронированных машин, 303 артиллерийские системы, 96 реактивных систем залпового огня, 54 средства противовоздушной обороны, 127 самолетов и 129 вертолетов.

Также российские оккупанты потеряли 1178 единиц автомобильной техники, семь судов, 73 цистерны с горюче-смазочными материалами, 71 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, четыре пусковые установки ракетных комплексов и 21 единицу специальной техники.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)