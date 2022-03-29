"Прекращение огня и мир в регионе отвечают интересам всех стран". Эрдоган выступил перед участниками украинско-российских переговоров в Стамбуле

Эрдоган: Переговорный процесс между Украиной и РФ находится на таком уровне, при котором возможны конкретные результаты Фото: ЕРА

"Справедливый мир – победа для всех сторон, а продолжение столкновений не принесет пользы ни одной из сторон. Переговорный процесс между Украиной и РФ находится на таком уровне, при котором возможны конкретные результаты. Мировое сообщество ожидает от участников встречи в Стамбуле позитивных решений", – подчеркнул президент.

Он добавил, что "прекращение огня и мир отвечают интересам всех стран Черноморского региона".

Эрдоган также подчеркнул, что Турция, как страна, "ставшая свидетелем многочисленных бед в регионе, предприняла и продолжает делать все возможное для того, чтобы трагическая картина не имела место на севере Черного моря".

По словам турецкого президента, Анкара на всех международных площадках "придерживается справедливой позиции, стремясь учитывать интересы, права и позиции и Украины, и России", а также "готова внести посильный вклад в продвижение мирной повестки между двумя странами".

Украинско-российские переговоры во дворце "Долмабахче" в Стамбуле продлятся два дня в закрытом для прессы режиме, пишет "Анадолу".

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