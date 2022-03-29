"Прекращение огня и мир в регионе отвечают интересам всех стран". Эрдоган выступил перед участниками украинско-российских переговоров в Стамбуле

"Справедливый мир – победа для всех сторон, а продолжение столкновений не принесет пользы ни одной из сторон. Переговорный процесс между Украиной и РФ находится на таком уровне, при котором возможны конкретные результаты. Мировое сообщество ожидает от участников встречи в Стамбуле позитивных решений", – подчеркнул президент.
Он добавил, что "прекращение огня и мир отвечают интересам всех стран Черноморского региона".
Эрдоган также подчеркнул, что Турция, как страна, "ставшая свидетелем многочисленных бед в регионе, предприняла и продолжает делать все возможное для того, чтобы трагическая картина не имела место на севере Черного моря".
По словам турецкого президента, Анкара на всех международных площадках "придерживается справедливой позиции, стремясь учитывать интересы, права и позиции и Украины, и России", а также "готова внести посильный вклад в продвижение мирной повестки между двумя странами".
Украинско-российские переговоры во дворце "Долмабахче" в Стамбуле продлятся два дня в закрытом для прессы режиме, пишет "Анадолу".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С конца февраля Украина и Россия проводят переговоры об окончании войны. Уже состоялись три очных раунда.
Стороны публично не комментировали подробности переговоров. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, это требование ряда конвенций, в том числе Венской конвенции о праве международных договоров.
Пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын сообщил, что в разговоре с президентом Турции президент РФ Владимир Путин озвучил шесть требований к Украине: нейтралитет и отказ от будущего вступления в НАТО; демилитаризация и взаимное предоставление гарантий безопасности по австрийской модели; "денацификация"; отмена "помех" для широкого употребления русского языка; признание "ДНР" и "ЛНР"; признание аннексированного Крыма территорией России.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, приоритеты Украины на переговорах следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности.