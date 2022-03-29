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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Потери Украины от войны с РФ превысили $1 трлн – Шмыгаль

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Шмыгаль: Подсчет пока что экспертный, но ущерб структурирован
Шмыгаль: Подсчет пока что экспертный, но ущерб структурирован
Фото: Кабінет Міністрів України / Facebook

Потери Украины из-за вторжения российских оккупантов превысили $1 трлн. Об этом в опубликованном 29 марта интервью "Интерфакс-Украина" заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Подсчет пока что экспертный, но ущерб структурирован. Первое. Прямой инфраструктурный ущерб. Это то, что мы потеряли в результате прямого разрушения, – мосты, дороги, жилье, здания, но эти цифры ежедневно растут. Сейчас наша оценка – около $120 млрд. Если с учетом военной инфраструктуры и других гражданских расходов, то более $270 млрд. Для детального подсчета создан реестр утраченного имущества, часть этого реестра будет работать через "Дію". Каждый человек сможет зарегистрировать потери, причиненные его домовладению. Мы будем иметь точный, почти бухгалтерский учет всех нанесенных убытков. Это стандартный подход к подобным случаям", – сказал Шмыгаль.

По его словам, вторая часть – это подсчет потерь украинской экономики.

"Это падение ВВП в расчете на месяцы, когда у нас будут продолжаться боевые действия. Это недополученная прибыль и не вложенные инвестиции наших предприятий. По нашим расчетам, эта сумма составляет более $290 млрд. Третья часть – убытки, полученные государством в результате уменьшения ВВП в перспективе. До войны у нас были планы, как будет расти наша экономика. Теперь предприятия, которые должны были приносить государству доходы, разрушены. Поэтому после войны, конечно, будет существенная корректировка. По первым двум частям ущерб по состоянию на начало марта – более $560 млрд. Это прямые потери. По третьей части – ущерб, посчитанный косвенным способом, с учетом потерь в последующие годы – составляет более $1 трлн", – подчеркнул премьер-министр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Коагент Украины на слушаниях в Международном суде Оксана Золотарева 16 марта сообщила, что Международный суд ООН в Гааге рассмотрит вопрос о репарациях от России за причиненный ущерб Украине в результате военных действий. Она отметила, что речь идет о компенсациях как за моральный, так и за материальный вред, который был причинен народу Украины.

28 марта первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко заявила, что из-за вторжения российских оккупантов Украина потеряла $564,9 млрд.

Теги: Россия, Украина, экономика, убытки, война России против Украины, ущерб, разрушения, Денис Шмыгаль, компенсация
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