Потери Украины от войны с РФ превысили $1 трлн – Шмыгаль

"Подсчет пока что экспертный, но ущерб структурирован. Первое. Прямой инфраструктурный ущерб. Это то, что мы потеряли в результате прямого разрушения, – мосты, дороги, жилье, здания, но эти цифры ежедневно растут. Сейчас наша оценка – около $120 млрд. Если с учетом военной инфраструктуры и других гражданских расходов, то более $270 млрд. Для детального подсчета создан реестр утраченного имущества, часть этого реестра будет работать через "Дію". Каждый человек сможет зарегистрировать потери, причиненные его домовладению. Мы будем иметь точный, почти бухгалтерский учет всех нанесенных убытков. Это стандартный подход к подобным случаям", – сказал Шмыгаль.

По его словам, вторая часть – это подсчет потерь украинской экономики.

"Это падение ВВП в расчете на месяцы, когда у нас будут продолжаться боевые действия. Это недополученная прибыль и не вложенные инвестиции наших предприятий. По нашим расчетам, эта сумма составляет более $290 млрд. Третья часть – убытки, полученные государством в результате уменьшения ВВП в перспективе. До войны у нас были планы, как будет расти наша экономика. Теперь предприятия, которые должны были приносить государству доходы, разрушены. Поэтому после войны, конечно, будет существенная корректировка. По первым двум частям ущерб по состоянию на начало марта – более $560 млрд. Это прямые потери. По третьей части – ущерб, посчитанный косвенным способом, с учетом потерь в последующие годы – составляет более $1 трлн", – подчеркнул премьер-министр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)