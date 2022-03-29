Оккупанты обстреляли здание Николаевской ОГА. Разрушена секция здания с первого по девятый этаж – ГСЧС

"29 марта около 8.45 в Николаеве в результате обстрела и попадания в девятиэтажное административное здание произошло разрушение центральной секции здания с девятого по первый этаж без последующего горения", – отметили в релизе.

Спасатели к 9.25 достали из-под завалов 17 пострадавших и передали их медикам. ГСЧС проводит поисково-спасательные работы.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram рассказал, что оккупанты попали в здание областной администрации.

"Развалили полздания, в кабинет попали ко мне. Сволочи, весь запас айкосов потерял. По людям – большинство вышло, спаслось. Чудом, непонятно как. Сейчас восемь гражданских под завалами, которых, надеемся, вытащим. Ищем. Больше ста вышли. Не знаю, 50 – 100. Троих военных тоже ищем. Нельзя сказать, что все хорошо, но минимальные потери. Пока ищем", – сообщил он.

Ким пояснил, что действия оккупантов говорят о том, что они передумали наступать на Николаев.

"Если ты собираешься что-то захватывать, тебе нужен пункт управления областью, куда подведены коммуникации, сети, связь... Короче, они поняли, что Николаев они хер возьмут и решили мне передать привет. Ну, или нам всем", – отметил он.

Ким опубликовал фото пострадавшего здания в Telegram.



