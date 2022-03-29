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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли здание Николаевской ОГА. Разрушена секция здания с первого по девятый этаж – ГСЧС

Ким опубликовал фото пострадавшего здания ОГА
Ким опубликовал фото пострадавшего здания ОГА
Фото: Віталій Кім / Миколаївська ОДА / Telegram

Утром 29 марта российские оккупанты нанесли удар по Николаеву, в результате которого разрушена секция девятиэтажного здания. Об этом сообщил в Telegram пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"29 марта около 8.45 в Николаеве в результате обстрела и попадания в девятиэтажное административное здание произошло разрушение центральной секции здания с девятого по первый этаж без последующего горения", – отметили в релизе.

Спасатели к 9.25 достали из-под завалов 17 пострадавших и передали их медикам. ГСЧС проводит поисково-спасательные работы.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram рассказал, что оккупанты попали в здание областной администрации.

"Развалили полздания, в кабинет попали ко мне. Сволочи, весь запас айкосов потерял. По людям – большинство вышло, спаслось. Чудом, непонятно как. Сейчас восемь гражданских под завалами, которых, надеемся, вытащим. Ищем. Больше ста вышли. Не знаю, 50 – 100. Троих военных тоже ищем. Нельзя сказать, что все хорошо, но минимальные потери. Пока ищем", – сообщил он.

Ким пояснил, что действия оккупантов говорят о том, что они передумали наступать на Николаев.

"Если ты собираешься что-то захватывать, тебе нужен пункт управления областью, куда подведены коммуникации, сети, связь... Короче, они поняли, что Николаев они хер возьмут и решили мне передать привет. Ну, или нам всем", – отметил он.

Ким опубликовал фото пострадавшего здания в Telegram.


Контекст:

Войска РФ регулярно совершают атаки на Николаев. В частности, 21 марта российские оккупанты обстреляли заправку в Николаеве, погибло три человека. На следующий день они атаковали николаевский морской порт. В ночь на 23 марта оккупанты обстреляли жилой комплекс в Николаеве, погибло два местных жителя.

Утром 21 марта два военных корабля РФ стали на рейде одесского порта и открыли беспорядочный огонь из артиллерии в сторону города.

Теги: Украина, Николаев, ГСЧС, Николаевская область, спасатели, обстрелы, пострадавшие, разрушения, Николаевская ОГА, Виталий Ким, российские оккупанты
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