Украина потеряла почти $565 млрд из-за вторжения РФ – Минэкономики

"Именно такова сумма единоразовых потерь, которые понесла Украина от российского вторжения. Есть по меньшей мере два способа их подсчета. Первый – это оценка потерь от непосредственных разрушений, второй – расчет потерь от общего влияния боевых действий, то есть всех последствий, включая ухудшение экономической ситуации в государстве, рост безработицы, блокирование торговли, снижение потребительского спроса", – пояснила Свириденко.

По ее словам, в настоящее время "структура разрушений" следующая:

$119 млрд – потери инфраструктуры (разрушены и повреждены почти 8 тыс. км дорог, десятки железнодорожных станций, аэропорты);

$112 млрд – потери ВВП в 2022 году;

$90,5 млрд – потери гражданского населения (10 млн м² жилья, 200 тыс. автомобилей, продовольственное обеспечение 5 млн человек);

$80 млрд – потери предприятий и организаций;

$54 млрд – потери прямых инвестиций в украинскую экономику;

$48 млрд – потери государственного бюджета.

"Следует отметить, что каждый день цифры меняются и, к сожалению, они растут. Именно поэтому Украина, несмотря на все препятствия, будет добиваться взыскания с агрессора компенсационных выплат. Как по судебным решениям, так и за счет передачи нашему государству замороженных активов России. Зло обязательно будет наказано, и Россия на себе почувствует всю тяжесть собственных преступных действий на территории Украины", – подчеркнула Свириденко.