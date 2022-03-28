Украина потеряла почти $565 млрд из-за вторжения РФ – Минэкономики

"Именно такова сумма единоразовых потерь, которые понесла Украина от российского вторжения. Есть по меньшей мере два способа их подсчета. Первый – это оценка потерь от непосредственных разрушений, второй – расчет потерь от общего влияния боевых действий, то есть всех последствий, включая ухудшение экономической ситуации в государстве, рост безработицы, блокирование торговли, снижение потребительского спроса", – пояснила Свириденко.
По ее словам, в настоящее время "структура разрушений" следующая:
"Следует отметить, что каждый день цифры меняются и, к сожалению, они растут. Именно поэтому Украина, несмотря на все препятствия, будет добиваться взыскания с агрессора компенсационных выплат. Как по судебным решениям, так и за счет передачи нашему государству замороженных активов России. Зло обязательно будет наказано, и Россия на себе почувствует всю тяжесть собственных преступных действий на территории Украины", – подчеркнула Свириденко.
Коагент Украины на слушаниях в Международном суде Оксана Золотарева 16 марта сообщила, что Международный суд ООН в Гааге рассмотрит вопрос о репарациях от России за причиненный ущерб Украине в результате военных действий. Она отметила, что речь идет о компенсациях как за моральный, так и за материальный вред, который был причинен народу Украины.
В этот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что, по предварительным данным, в результате нападения России Украине причинен ущерб более $500 млрд.