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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина потеряла почти $565 млрд из-за вторжения РФ – Минэкономики

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По словам Свириденко, в Украине разрушены и повреждены 10 млн м&sup2; жилья
По словам Свириденко, в Украине разрушены и повреждены 10 млн м² жилья
Фото: ЕРА

Из-за вторжения российских оккупантов Украина потеряла $564,9 млрд. Об этом 28 марта в Facebook заявила первая вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

"Именно такова сумма единоразовых потерь, которые понесла Украина от российского вторжения. Есть по меньшей мере два способа их подсчета. Первый – это оценка потерь от непосредственных разрушений, второй – расчет потерь от общего влияния боевых действий, то есть всех последствий, включая ухудшение экономической ситуации в государстве, рост безработицы, блокирование торговли, снижение потребительского спроса", – пояснила Свириденко.

По ее словам, в настоящее время "структура разрушений" следующая:

  • $119 млрд – потери инфраструктуры (разрушены и повреждены почти 8 тыс. км дорог, десятки железнодорожных станций, аэропорты);
  • $112 млрд – потери ВВП в 2022 году;
  • $90,5 млрд – потери гражданского населения (10 млн м² жилья, 200 тыс. автомобилей, продовольственное обеспечение 5 млн человек);
  • $80 млрд – потери предприятий и организаций;
  • $54 млрд – потери прямых инвестиций в украинскую экономику;
  • $48 млрд – потери государственного бюджета.

"Следует отметить, что каждый день цифры меняются и, к сожалению, они растут. Именно поэтому Украина, несмотря на все препятствия, будет добиваться взыскания с агрессора компенсационных выплат. Как по судебным решениям, так и за счет передачи нашему государству замороженных активов России. Зло обязательно будет наказано, и Россия на себе почувствует всю тяжесть собственных преступных действий на территории Украины", – подчеркнула Свириденко.

https://www.facebook.com/yulia.svyrydenko/posts/7115871461816838

Контекст:

Коагент Украины на слушаниях в Международном суде Оксана Золотарева 16 марта сообщила, что Международный суд ООН в Гааге рассмотрит вопрос о репарациях от России за причиненный ущерб Украине в результате военных действий. Она отметила, что речь идет о компенсациях как за моральный, так и за материальный вред, который был причинен народу Украины.

В этот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что, по предварительным данным, в результате нападения России Украине причинен ущерб более $500 млрд.

Теги: Россия, Украина, экономика, война России против Украины, ущерб, репарации, компенсация, Юлия Свириденко
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