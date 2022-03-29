Число жертв удара по Николаеву возросло. Спасатели разбирают завалы здания ОГА. Фоторепортаж
Фото: ДСНС України / Facebook
Фото: ДСНС України / Facebook
Фото: ДСНС України / Facebook
Фото: ДСНС України / Facebook
Фото: ДСНС України / Facebook
Фото: ДСНС України / Facebook
Фото: ДСНС України / Facebook
Фото: ДСНС України / Facebook
Фото: ДСНС України / Facebook
По состоянию на 13.30 29 марта спасатели достали из-под завалов здания Николаевской областной государственной администрации тела семерых погибших, 22 человека пострадали. Продолжается поисково-спасательная операция. Об этом пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщил
в Facebook.
Удар по Николаеву оккупанты нанесли сегодня утром, в результате была разрушена секция девятиэтажного здания ОГА.