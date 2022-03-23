В Николаевской области ВСУ сбили крылатую ракету российских оккупантов

"Еще одна. Спасибо ВСУ", – прокомментировал в Telegram Ким.

Предварительно, украинским военным удалось уничтожить крылатую ракету. Как сообщается на видео, вероятно, ракету сбили благодаря ПЗРК. Она упала в поле и рассыпалась.

Война России против Украины. Главное (обновляется)