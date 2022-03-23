В Николаевской области ВСУ сбили крылатую ракету российских оккупантов

"Еще одна. Спасибо ВСУ", – прокомментировал в Telegram Ким.
Предварительно, украинским военным удалось уничтожить крылатую ракету. Как сообщается на видео, вероятно, ракету сбили благодаря ПЗРК. Она упала в поле и рассыпалась.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После массового вторжения РФ, которое началось 24 февраля, ВСУ неоднократно сбивали российские ракеты, выпущенные по территории Украины.
Так, накануне, 22 марта, украинские военнослужащие уничтожили 17 воздушных целей российских оккупационных войск: шесть самолетов, вертолет, пять беспилотников и пять крылатых ракет, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.