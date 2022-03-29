Зеленский – парламенту Дании: Война РФ против Украины хуже Второй мировой

"Общее количество средств поражения, которые российские войска уже использовали против наших людей, на нашей земле, просто невозможно посчитать. Но можно сказать, что интенсивность и жестокость ведущихся против нас боевых действий вышли на уровень даже выше, чем это было во время Второй мировой войны – наиболее разрушительной войны для Европы. Месяц боевых действий, а у нас уже не один, не два, а целый "черный" перечень городов, которые разрушены до основания российскими бомбардировками", – сказал Зеленский.

По его словам, оккупанты каждый день запускают 40 ракет по территории Украины, за время полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля, применено уже более 1370.

Война России против Украины. Главное (обновляется)