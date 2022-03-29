Никакой "денацификации". РФ на переговорах согласна на вступление Украины в Евросоюз, если Киев откажется от перспективы членства в НАТО – СМИ

Все вопросы были "на столе" с самого начала переговоров между делегациями Украины и РФ, отметил Арахамия (второй справа) Фото: Михайло Подоляк / Twitter

Возможное соглашение о прекращении боевых действий, которое обсуждают украинская и российская стороны, включает, в частности, отказ Украины от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности и перспективу вступления в ЕС, рассказали проинформированные собеседники издания на условиях анонимности.

При этом в проекте документа нет трех первоначальных основных требований РФ — "денацификации", "демилитаризации" и правовой защиты русского языка в Украине, добавили источники FT.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии изданию заявил, что обе стороны близки к соглашению о гарантиях безопасности, которых требует Киев, и заявке Украины в ЕС. В то же время он призвал проявлять осторожность в отношении перспектив прорыва на переговорах.

По словам Арахамии, "все вопросы" были "на столе" с самого начала переговоров.

В то же время, по информации источников FT, самый большой камень преткновения – возвращение Украине территорий, захваченных Россией с 2014 года. Это предстоит решить в ходе предварительного обсуждения между президентами РФ и Украины, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, подчеркнули они.

РФ требует, чтобы Украина признала контроль России над оккупированным в 2014 году Крымским полуостровом, а также над территориями, которые временно контролируют поддерживаемые Россией боевики "ЛДНР", подчеркнул Арахамия.

Он добавил, что Украина "никогда не признает никаких границ", кроме тех, которые есть в ее Декларации независимости.

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