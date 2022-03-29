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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Никакой "денацификации". РФ на переговорах согласна на вступление Украины в Евросоюз, если Киев откажется от перспективы членства в НАТО – СМИ

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Все вопросы были "на столе" с самого начала переговоров между делегациями Украины и РФ, отметил Арахамия (второй справа)
Все вопросы были "на столе" с самого начала переговоров между делегациями Украины и РФ, отметил Арахамия (второй справа)
Фото: Михайло Подоляк / Twitter

Россия, в рамках переговоров о прекращении огня, больше не требует "денацификации" Украины, а также согласна на ее вступление в ЕС, если Киев откажется от перспективы членства в НАТО. Об этом 28 марта написала Financial Times (FT) со ссылкой четыре источника.

Возможное соглашение о прекращении боевых действий, которое обсуждают украинская и российская стороны, включает, в частности, отказ Украины от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности и перспективу вступления в ЕС, рассказали проинформированные собеседники издания на условиях анонимности.

При этом в проекте документа нет трех первоначальных основных требований РФ — "денацификации", "демилитаризации" и правовой защиты русского языка в Украине, добавили источники FT.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии изданию заявил, что обе стороны близки к соглашению о гарантиях безопасности, которых требует Киев, и заявке Украины в ЕС. В то же время он призвал проявлять осторожность в отношении перспектив прорыва на переговорах.

По словам Арахамии, "все вопросы" были "на столе" с самого начала переговоров.

В то же время, по информации источников FT, самый большой камень преткновения – возвращение Украине территорий, захваченных Россией с 2014 года. Это предстоит решить в ходе предварительного обсуждения между президентами РФ и Украины, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, подчеркнули они.

РФ требует, чтобы Украина признала контроль России над оккупированным в 2014 году Крымским полуостровом, а также над территориями, которые временно контролируют поддерживаемые Россией боевики "ЛДНР", подчеркнул Арахамия.

Он добавил, что Украина "никогда не признает никаких границ", кроме тех, которые есть в ее Декларации независимости.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения России уже состоялись три очных раунда переговоров Украины с РФ, потом встречи делегаций проходили в видеоформате. 29 марта в Стамбуле (Турция) состоится очередной раунд украино-российских переговоров, говорил Арахамия.

Стороны публично не комментируют подробности переговоров. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, это требование ряда конвенций, в том числе Венской конвенции о праве международных договоров.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын говорил, что в разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом Путин озвучил шесть требований к Украине: нейтралитет и отказ от будущего вступления в НАТО; демилитаризация и взаимное предоставление гарантий безопасности по австрийской модели; "денацификация"; отмена "помех" для широкого употребления русского языка; признание "ДНР" и "ЛНР"; признание аннексированного Крыма территорией России.

По словам Зеленского, приоритеты Украины на переговорах следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. Требование "денацификации" и "демилитаризации" Украина обсуждать не собирается, заявил он 27 марта.

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