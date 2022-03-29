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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"У нас есть свои планы – на победу". Кулеба ответил Путину, который заявил, что разобьет украинские силы

Путин собирался буквально за несколько суток захватить Киев и ключевые города Украины, напомнил Кулеба (на фото)
Путин собирался буквально за несколько суток захватить Киев и ключевые города Украины, напомнил Кулеба (на фото)
Фото: EPA

Российский президент Владимир Путин может строить себе планы по уничтожению украинских сил, но у Украины есть свои – на победу. Об этом 28 марта в эфире телеканала "1+1" заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Как утверждает The Times, Путин резко ответил на предложения президента Украины Владимира Зеленского по прекращению войны между странами, которая началась 24 февраля после массового вторжения России.

По информации издания, 23 марта в Москве российский олигарх Роман Абрамович провел встречу с Путиным, он вручил главе Кремля рукописную записку от Зеленского, в которой были изложены условия, на которые согласна Украина, чтобы положить конец войне с РФ.

Как сообщает The Times, первоначальный ответ Путина был однозначным: "Передай ему, что я разобью их".

"Я напомню, что [Путин] собирался буквально за несколько суток захватить Киев и ключевые города Украины. Я думаю, что тогда он тоже сидел и себе думал: "Я их очень быстро добью". А ничего из этого не вышло… Он может себе строить там какие-то планы, но у нас есть свои планы. Это планы на победу и на освобождение наших территорий", – сказал Кулеба.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения России уже состоялись три очных раунда переговоров Украины с РФ, потом встречи делегаций проходили в видеоформате. 29 марта в Стамбуле (Турция) состоится очередной раунд украино-российских переговоров, говорил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

Стороны публично не комментируют подробности переговоров. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, это требование ряда конвенций, в том числе Венской конвенции о праве международных договоров.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын говорил, что в разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом Путин озвучил шесть требований к Украине: нейтралитет и отказ от будущего вступления в НАТО; демилитаризация и взаимное предоставление гарантий безопасности по австрийской модели; "денацификация"; отмена "помех" для широкого употребления русского языка; признание "ДНР" и "ЛНР"; признание аннексированного Крыма территорией России.

По словам Зеленского, приоритеты Украины на переговорах следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. Требование "денацификации" и "демилитаризации" Украина обсуждать не собирается, заявил он 27 марта.

Теги: Россия, Киев, Владимир Путин, Украина, МИД Украины, переговоры, нападение, вторжение, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, президент
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