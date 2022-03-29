"У нас есть свои планы – на победу". Кулеба ответил Путину, который заявил, что разобьет украинские силы

Путин собирался буквально за несколько суток захватить Киев и ключевые города Украины, напомнил Кулеба (на фото) Фото: EPA

Как утверждает The Times, Путин резко ответил на предложения президента Украины Владимира Зеленского по прекращению войны между странами, которая началась 24 февраля после массового вторжения России.

По информации издания, 23 марта в Москве российский олигарх Роман Абрамович провел встречу с Путиным, он вручил главе Кремля рукописную записку от Зеленского, в которой были изложены условия, на которые согласна Украина, чтобы положить конец войне с РФ.

Как сообщает The Times, первоначальный ответ Путина был однозначным: "Передай ему, что я разобью их".

"Я напомню, что [Путин] собирался буквально за несколько суток захватить Киев и ключевые города Украины. Я думаю, что тогда он тоже сидел и себе думал: "Я их очень быстро добью". А ничего из этого не вышло… Он может себе строить там какие-то планы, но у нас есть свои планы. Это планы на победу и на освобождение наших территорий", – сказал Кулеба.

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