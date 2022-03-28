Подоляк заявил, что в Украине ежедневно гибнет более 500 российских военных. В ОП хотят утроить потери оккупантов

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты потеряли 17 тыс. человек с начала вторжения в Украину Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Ежедневно РФ теряет убитыми 510–530 человек. Это свидетельствует о чрезвычайно высокой интенсивности боев и мотивации украинских военных. Чтобы удвоить/утроить для РФ количество безвозвратных потерь, необходимо резко увеличить объем поставок снарядов к тяжелым и дальнобойным артиллерийским системам", – написал Подоляк.

Щодня РФ втрачає вбитими 510-530 осіб. Це свідчить про надзвичайно високу інтенсивність боїв і мотивацію * військових. Щоб подвоїти/потроїти для РФ кількість безповоротних втрат, необхідно різко збільшити обсяг постачання снарядів до важких і далекобійних артилерійських систем. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 28, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)