Украинская делегация уже вылетела в Стамбул для переговоров с РФ – Арахамия

Арахамия: Приняли решение, что все прибывают, размещаются, а завтра с 10.00 стартуем в переговорах Фото: sluga-narodu.com

"Мы пока находимся в дороге. Из-за логистических трудностей наше прибытие ожидается достаточно поздно, наверное, очень поздно. Они тоже вылетели полчаса назад, тоже прибудут где-то в районе 21.00, поэтому приняли решение, что все прибывают, размещаются, а завтра с 10.00 стартуем в переговорах", – сказал Арахамия.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что очередной раунд переговоров между Украиной и РФ начнется 28 марта в Турции.

Сегодня спикер парламентской фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук сообщила, что начало переговоров сместилось во времени из-за логистических проблем.