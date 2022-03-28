Украинская делегация уже вылетела в Стамбул для переговоров с РФ – Арахамия

"Мы пока находимся в дороге. Из-за логистических трудностей наше прибытие ожидается достаточно поздно, наверное, очень поздно. Они тоже вылетели полчаса назад, тоже прибудут где-то в районе 21.00, поэтому приняли решение, что все прибывают, размещаются, а завтра с 10.00 стартуем в переговорах", – сказал Арахамия.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что очередной раунд переговоров между Украиной и РФ начнется 28 марта в Турции.
Сегодня спикер парламентской фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук сообщила, что начало переговоров сместилось во времени из-за логистических проблем.
Уже состоялись три очных раунда переговоров Украины с РФ, сейчас встречи делегаций проходят в видеоформате. "Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но пространство для компромисса точно есть", – заявлял советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Стороны публично не комментируют подробности переговоров. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, это требование ряда конвенций, в том числе Венской конвенции о праве международных договоров.
Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что в разговоре с Эрдоганом президент РФ Владимир Путин озвучил шесть требований к Украине: нейтралитет и отказ от будущего вступления в НАТО; демилитаризация и взаимное предоставление гарантий безопасности по австрийской модели; "денацификация"; отмена "помех" для широкого употребления русского языка; признание "ДНР" и "ЛНР"; признание аннексированного Крыма территорией России.
По словам Зеленского, приоритеты Украины на переговорах следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности.