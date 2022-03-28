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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Стамбуле сегодня начнется очередной раунд переговоров Украины и России

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Украина и РФ провели уже три раунда очных переговоров
Украина и РФ провели уже три раунда очных переговоров
Фото: depositphotos.com

Очередной раунд переговоров между Украиной и Российской Федерацией начнется сегодня в Турции. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ночном обращение, публикованном на сайте ОП. Глава парламентской фракции "Слуга народа", член делегации Давид Арахамия рассказал в Facebook, что они состоятся 28–30 марта.

"Впереди новый раунд переговоров, потому что мы ищем мира. Реально. Без затяжки. Как мне сообщили, есть возможность и потребность очной встречи уже на территории Турции. Это хорошо. Посмотрим на результат", – сказал президент.

Зеленский добавил, что приоритеты Украины на переговорах – суверенитет и территориальная целостность.

"На очередном раунде переговоров по видео было принято решение провести следующий живой раунд двумя делегациями в Турции 28–30 марта", – написал Арахамия.

https://www.facebook.com/david.braun.50951/posts/10209431087651566

В директорате по коммуникациям администрации президента Турции также подтвердили эту информацию.

"Наш президент Реджеп Эрдоган и президент России Путин договорился, что следующая встреча переговорных делегаций России и Украины состоится в Стамбуле", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Уже состоялись три очных раунда переговоров Украины с РФ, сейчас встречи делегаций проходят в видеоформате. "Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но пространство для компромисса точно есть", – заявлял советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Стороны публично не комментируют подробности переговоров. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, это требование ряда конвенций, в том числе Венской конвенции о праве международных договоров.

Пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын сообщил, что в разговоре с Эрдоганом Путин озвучил шесть требований к Украине: нейтралитет и отказ от будущего вступления в НАТО; демилитаризация и взаимное предоставление гарантий безопасности по австрийской модели; "денацификация"; отмена "помех" для широкого употребления русского языка; признание "ДНР" и "ЛНР"; признание аннексированного Крыма территорией России.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, приоритеты Украины на переговорах следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Турция, война, Стамбул, война России против Украины, Давид Арахамия
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