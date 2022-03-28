В Стамбуле сегодня начнется очередной раунд переговоров Украины и России

Украина и РФ провели уже три раунда очных переговоров Фото: depositphotos.com

"Впереди новый раунд переговоров, потому что мы ищем мира. Реально. Без затяжки. Как мне сообщили, есть возможность и потребность очной встречи уже на территории Турции. Это хорошо. Посмотрим на результат", – сказал президент.

Зеленский добавил, что приоритеты Украины на переговорах – суверенитет и территориальная целостность.

"На очередном раунде переговоров по видео было принято решение провести следующий живой раунд двумя делегациями в Турции 28–30 марта", – написал Арахамия.

В директорате по коммуникациям администрации президента Турции также подтвердили эту информацию.

"Наш президент Реджеп Эрдоган и президент России Путин договорился, что следующая встреча переговорных делегаций России и Украины состоится в Стамбуле", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Cumhurba * kan * m * z @RTErdogan ile Rusya Devlet Ba * kan * Putin, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplant * s * n * n * stanbul’da yap * lmas * konusunda mutab * k kald * . — T.C. * leti * im Ba * kanl * (@iletisim) March 27, 2022