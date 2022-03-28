В Стамбуле сегодня начнется очередной раунд переговоров Украины и России

"Впереди новый раунд переговоров, потому что мы ищем мира. Реально. Без затяжки. Как мне сообщили, есть возможность и потребность очной встречи уже на территории Турции. Это хорошо. Посмотрим на результат", – сказал президент.
Зеленский добавил, что приоритеты Украины на переговорах – суверенитет и территориальная целостность.
"На очередном раунде переговоров по видео было принято решение провести следующий живой раунд двумя делегациями в Турции 28–30 марта", – написал Арахамия.
В директорате по коммуникациям администрации президента Турции также подтвердили эту информацию.
"Наш президент Реджеп Эрдоган и президент России Путин договорился, что следующая встреча переговорных делегаций России и Украины состоится в Стамбуле", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Cumhurba * kan * m * z @RTErdogan ile Rusya Devlet Ba * kan * Putin, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplant * s * n * n * stanbul’da yap * lmas * konusunda mutab * k kald * .— T.C. * leti * im Ba * kanl * (@iletisim) March 27, 2022
Уже состоялись три очных раунда переговоров Украины с РФ, сейчас встречи делегаций проходят в видеоформате. "Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но пространство для компромисса точно есть", – заявлял советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Стороны публично не комментируют подробности переговоров. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, это требование ряда конвенций, в том числе Венской конвенции о праве международных договоров.
Пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын сообщил, что в разговоре с Эрдоганом Путин озвучил шесть требований к Украине: нейтралитет и отказ от будущего вступления в НАТО; демилитаризация и взаимное предоставление гарантий безопасности по австрийской модели; "денацификация"; отмена "помех" для широкого употребления русского языка; признание "ДНР" и "ЛНР"; признание аннексированного Крыма территорией России.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, приоритеты Украины на переговорах следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности.