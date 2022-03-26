Подоляк: Во время переговоров не надо бросать слова, которые патриотически звучат, но провоцируют Россию. "Зрады" не будет

Он рассказал, что переговоры с РФ "идут постоянно" в онлайн-формате, "но они идут очень тяжело".
"Позиции Украины понятны, они были очерчены президентом [Владимиром] Зеленским очень четко: о суверенитете, о территориальной целостности, об общих вопросах гарантий безопасности. Но переговоры идут тяжело, потому что Российская Федерация, на мой взгляд, еще не до конца понимает всю ту глубину провала, в который они уже попали. Они и дальше будут продвигаться ко дну. Мы видим, что они очень последовательны в этом", – сказал Подоляк.
Он подтвердил свои предыдущие наблюдения, что в целом поведение членов российской делегации меняется.
"Переговорная группа стала тоже более адекватно воспринимать происходящее. Но все же их тоже должно немного попустить. Я думаю, что этот перелом уже скоро будет точно, такой существенный перелом. Потому что еще какие-то мифы у них в голове, к сожалению, есть", – сказал советник главы Офиса президента.
При этом он подчеркнул, что Украина проводит переговоры с агрессивным государством, "поэтому очень осторожно следует относиться к любым словам".
"К сожалению, РФ сама много делает вбросов, чтобы прижать нас на переговорах. Президент четко сказал: нет никаких уступок суверенитету, территориальной целостности и мы можем обсуждать только действенные гарантии безопасности, – сказал Подоляк. – Я хочу, чтобы мы перестали спекулировать вокруг того, что там вбрасывает Россия. Точно не будет никакой "зрады"... Есть много людей, которые потеряли все, погибли, потеряли дома, дети которых сидели в подвалах и не имели пищи. Это невозможно просто так разменять на что-нибудь, на какую-то уступку для РФ. С другой стороны, пока идет переговорный процесс – он и так очень вязок и труден – не надо бросать какие-то слова, которые будут патриотически звучать, но на самом деле будут провоцировать Россию еще более агрессивно атаковать наши мирные города и деревни".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С конца февраля Украина и Россия проводят переговоры об окончании войны. Уже состоялись три очных раунда, сейчас встречи делегаций проходят в видеоформате. "Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но пространство для компромисса точно есть", – заявил Подоляк.
Стороны публично не комментируют подробности переговоров. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, это требование ряда конвенций, в том числе Венской конвенции о праве международных договоров.
Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын сообщил, что в разговоре с Эрдоганом президент РФ Владимир Путин озвучил шесть требований к Украине: нейтралитет и отказ от будущего вступления в НАТО; демилитаризация и взаимное предоставление гарантий безопасности по австрийской модели; "денацификация"; отмена "помех" для широкого употребления русского языка; признание "ДНР" и "ЛНР"; признание аннексированного Крыма территорией России.
По словам Зеленского, приоритеты Украины на переговорах следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности.