Подоляк: Во время переговоров не надо бросать слова, которые патриотически звучат, но провоцируют Россию. "Зрады" не будет

Он рассказал, что переговоры с РФ "идут постоянно" в онлайн-формате, "но они идут очень тяжело".

"Позиции Украины понятны, они были очерчены президентом [Владимиром] Зеленским очень четко: о суверенитете, о территориальной целостности, об общих вопросах гарантий безопасности. Но переговоры идут тяжело, потому что Российская Федерация, на мой взгляд, еще не до конца понимает всю ту глубину провала, в который они уже попали. Они и дальше будут продвигаться ко дну. Мы видим, что они очень последовательны в этом", – сказал Подоляк.

Он подтвердил свои предыдущие наблюдения, что в целом поведение членов российской делегации меняется.

"Переговорная группа стала тоже более адекватно воспринимать происходящее. Но все же их тоже должно немного попустить. Я думаю, что этот перелом уже скоро будет точно, такой существенный перелом. Потому что еще какие-то мифы у них в голове, к сожалению, есть", – сказал советник главы Офиса президента.

При этом он подчеркнул, что Украина проводит переговоры с агрессивным государством, "поэтому очень осторожно следует относиться к любым словам".

"К сожалению, РФ сама много делает вбросов, чтобы прижать нас на переговорах. Президент четко сказал: нет никаких уступок суверенитету, территориальной целостности и мы можем обсуждать только действенные гарантии безопасности, – сказал Подоляк. – Я хочу, чтобы мы перестали спекулировать вокруг того, что там вбрасывает Россия. Точно не будет никакой "зрады"... Есть много людей, которые потеряли все, погибли, потеряли дома, дети которых сидели в подвалах и не имели пищи. Это невозможно просто так разменять на что-нибудь, на какую-то уступку для РФ. С другой стороны, пока идет переговорный процесс – он и так очень вязок и труден – не надо бросать какие-то слова, которые будут патриотически звучать, но на самом деле будут провоцировать Россию еще более агрессивно атаковать наши мирные города и деревни".

Война России против Украины. Главное (обновляется)