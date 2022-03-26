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Подоляк: Во время переговоров не надо бросать слова, которые патриотически звучат, но провоцируют Россию. "Зрады" не будет

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Подоляк: Переговорная группа из России стала более адекватно воспринимать происходящее
Подоляк: Переговорная группа из России стала более адекватно воспринимать происходящее
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины, член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк сказал в интервью НВ, которое вышло 24 марта, что украинская сторона отстаивает интересы Украины, и призвал не делать заявлений, которые могут провоцировать агрессора.

Он рассказал, что переговоры с РФ "идут постоянно" в онлайн-формате, "но они идут очень тяжело".

"Позиции Украины понятны, они были очерчены президентом [Владимиром] Зеленским очень четко: о суверенитете, о территориальной целостности, об общих вопросах гарантий безопасности. Но переговоры идут тяжело, потому что Российская Федерация, на мой взгляд, еще не до конца понимает всю ту глубину провала, в который они уже попали. Они и дальше будут продвигаться ко дну. Мы видим, что они очень последовательны в этом", – сказал Подоляк.

Он подтвердил свои предыдущие наблюдения, что в целом поведение членов российской делегации меняется

"Переговорная группа стала тоже более адекватно воспринимать происходящее. Но все же их тоже должно немного попустить. Я думаю, что этот перелом уже скоро будет точно, такой существенный перелом. Потому что еще какие-то мифы у них в голове, к сожалению, есть", – сказал советник главы Офиса президента.

При этом он подчеркнул, что Украина проводит переговоры с агрессивным государством, "поэтому очень осторожно следует относиться к любым словам".

"К сожалению, РФ сама много делает вбросов, чтобы прижать нас на переговорах. Президент четко сказал: нет никаких уступок суверенитету, территориальной целостности и мы можем обсуждать только действенные гарантии безопасности, – сказал Подоляк. – Я хочу, чтобы мы перестали спекулировать вокруг того, что там вбрасывает Россия. Точно не будет никакой "зрады"... Есть много людей, которые потеряли все, погибли, потеряли дома, дети которых сидели в подвалах и не имели пищи. Это невозможно просто так разменять на что-нибудь, на какую-то уступку для РФ. С другой стороны, пока идет переговорный процесс  он и так очень вязок и труден  не надо бросать какие-то слова, которые будут патриотически звучать, но на самом деле будут провоцировать Россию еще более агрессивно атаковать наши мирные города и деревни".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С конца февраля Украина и Россия проводят переговоры об окончании войны. Уже состоялись три очных раунда, сейчас встречи делегаций проходят в видеоформате. "Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но пространство для компромисса точно есть", – заявил Подоляк.

Стороны публично не комментируют подробности переговоров. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, это требование ряда конвенций, в том числе Венской конвенции о праве международных договоров.

Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын сообщил, что в разговоре с Эрдоганом президент РФ Владимир Путин озвучил шесть требований к Украине: нейтралитет и отказ от будущего вступления в НАТО; демилитаризация и взаимное предоставление гарантий безопасности по австрийской модели; "денацификация"; отмена "помех" для широкого употребления русского языка; признание "ДНР" и "ЛНР"; признание аннексированного Крыма территорией России.

По словам Зеленского, приоритеты Украины на переговорах следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, переговоры, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, Михаил Подоляк
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