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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Переговоры Украины и РФ могут начаться утром 29 марта – Палийчук

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Начало переговоров в Стамбуле сместилось во времени из-за логистических проблем, сообщили в "Слуге народа"
Начало переговоров в Стамбуле сместилось во времени из-за логистических проблем, сообщили в "Слуге народа"
Фото: depositphotos.com

Украино-российские переговоры могут начаться 29 марта в 10.00. Об этом сообщила в Telegram спикер парламентской фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

"По словам [главы фракции] Давида Арахамии, начало переговоров сместилось во времени из-за логистических проблем", – добавила она.

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 28 марта сообщил, что очередной раунд переговоров между Украиной и РФ начнется сегодня в Турции. Арахамия рассказал, что они состоятся 28–30 марта.

Контекст:

Уже состоялись три очных раунда переговоров Украины с РФ, сейчас встречи делегаций проходят в видеоформате. "Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но пространство для компромисса точно есть", – заявлял советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Стороны публично не комментируют подробности переговоров. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, это требование ряда конвенций, в том числе Венской конвенции о праве международных договоров.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что в разговоре с Эрдоганом президент РФ Владимир Путин озвучил шесть требований к Украине: нейтралитет и отказ от будущего вступления в НАТО; демилитаризация и взаимное предоставление гарантий безопасности по австрийской модели; "денацификация"; отмена "помех" для широкого употребления русского языка; признание "ДНР" и "ЛНР"; признание аннексированного Крыма территорией России.

По словам Зеленского, приоритеты Украины на переговорах следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности.

Теги: Россия, Украина, Турция, переговоры, Стамбул, война России против Украины, Слуга народа, Юлия Палийчук
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