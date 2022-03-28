"Передай, что я разобью их". Путин ответил на мирные предложения Зеленского, которые ему передал Абрамович – СМИ

Путин имеет шесть требований к Украине для прекращения войны Фото: EPA

По данным британской газеты, 23 марта российский олигарх Роман Абрамович, участие которого на переговорах с Украиной лично одобрил Путин, на частном самолете прибыл из Стамбула в РФ.

Отмечается, что после того, как самолет зашел в воздушное пространство России, недалеко от города Минеральные Воды он отключил свой полетный трекер.

Вечером в тот же день самолет вылетел из аэропорта Внуково в Москве и вернулся в Стамбул.

В Москве, как пишет The Times, Абрамович провел встречу с Путиным. Российский миллиардер вручил главе Кремля рукописную записку от Зеленского, в которой были изложены условия, на которые согласна Украина, чтобы положить конец войне с РФ.

Как сообщает издание, первоначальный ответ Путина был однозначным: "Передай ему, что я разобью их".

По словам Зеленского, то, какой видит Украину Путин, сильно отличается от той Украины, которая существует в реальности.

Президент Украины считает, что ему есть о чем поговорить с главой Кремля: "Мы должны говорить о конкретных вещах, о конкретных месяцах, может быть, что-то о годах, может быть, что-то решать сейчас, может быть, говорить, если мы не можем найти решение и договориться, не воевать из-за этого".

На встрече с Путиным можно "говорить обо всем", но "идти на компромисс во всем" украинская сторона не может, подчеркнул в интервью The Economist Зеленский. Украина никогда не пойдет на компромиссы с РФ, которые могут привести к распаду страны, резюмировал глава государства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)