"Передай, что я разобью их". Путин ответил на мирные предложения Зеленского, которые ему передал Абрамович – СМИ

По данным британской газеты, 23 марта российский олигарх Роман Абрамович, участие которого на переговорах с Украиной лично одобрил Путин, на частном самолете прибыл из Стамбула в РФ.
Отмечается, что после того, как самолет зашел в воздушное пространство России, недалеко от города Минеральные Воды он отключил свой полетный трекер.
Вечером в тот же день самолет вылетел из аэропорта Внуково в Москве и вернулся в Стамбул.
В Москве, как пишет The Times, Абрамович провел встречу с Путиным. Российский миллиардер вручил главе Кремля рукописную записку от Зеленского, в которой были изложены условия, на которые согласна Украина, чтобы положить конец войне с РФ.
Как сообщает издание, первоначальный ответ Путина был однозначным: "Передай ему, что я разобью их".
По словам Зеленского, то, какой видит Украину Путин, сильно отличается от той Украины, которая существует в реальности.
Президент Украины считает, что ему есть о чем поговорить с главой Кремля: "Мы должны говорить о конкретных вещах, о конкретных месяцах, может быть, что-то о годах, может быть, что-то решать сейчас, может быть, говорить, если мы не можем найти решение и договориться, не воевать из-за этого".
На встрече с Путиным можно "говорить обо всем", но "идти на компромисс во всем" украинская сторона не может, подчеркнул в интервью The Economist Зеленский. Украина никогда не пойдет на компромиссы с РФ, которые могут привести к распаду страны, резюмировал глава государства.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения России уже состоялись три очных раунда переговоров Украины с РФ, потом встречи делегаций проходили в видеоформате. Следующий очный раунд запланирован на 28–30 марта в Турции.
"Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но пространство для компромисса точно есть", – заявлял советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Стороны публично не комментируют подробности переговоров. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, это требование ряда конвенций, в том числе Венской конвенции о праве международных договоров.
Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын говорил, что в разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом Путин озвучил шесть требований к Украине: нейтралитет и отказ от будущего вступления в НАТО; демилитаризация и взаимное предоставление гарантий безопасности по австрийской модели; "денацификация"; отмена "помех" для широкого употребления русского языка; признание "ДНР" и "ЛНР"; признание аннексированного Крыма территорией России.
По словам Зеленского, приоритеты Украины на переговорах следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. Требование "денацификации" и "демилитаризации" Украина обсуждать не собирается, заявил он 27 марта.
По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты потеряли 17 тыс. человек с начала вторжения в Украину. Ежедневно в Украине гибнет более 500 российских военных, подсчитали в ОПУ.