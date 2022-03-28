Лавров заявил, что встреча Путина с Зеленским сейчас будет "контрпродуктивной"

По его словам, переговоры президентов пройдут, когда "проявится ясность по развязке по всем ключевым для России вопросам".
Лавров утверждает, что Путин "сказал, что он никогда не отказывался от встречи с президентом Зеленским", но "считает принципиально важным, чтобы эти встречи были хорошо подготовлены".
"Сейчас ситуация такова, и вот эта кризисная обстановка на Украине, конфликт внутриукраинский, он так долго вызревал все эти годы, что накопилось огромное количество проблем, поэтому просто встретиться и обменяться "что ты думаешь, что я думаю" – это сейчас просто будет контрпродуктивно", – заявил глава МИД РФ.
Он добавил, что "денацификация и демилитаризация" остаются основными требованиями России на переговорах с Украиной. При этом Лавров заявил, что Украина "хочет создать только видимость переговоров" и у нее "это не получится".
"Мы обязаны сделать так, чтобы люди в Донбассе больше никогда не страдали от киевского режима. Мы обязаны сделать так, чтобы Украина прекратила осваиваться с Западом, с Североатлантическим Альянсом в военном плане в качестве угроз для РФ, физических военных угроз", – сказал министр иностранных дел России.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
27 марта в интервью российским СМИ Зеленский вновь призвал Путина "своими ногами выходить оттуда, где он там есть" и прийти на встречу в любую точку мира, кроме Украины, России и Беларуси. Он также подчеркнул, что на переговорах с Россией Украина вообще не намерена обсуждать так называемые "демилитаризацию и денацификацию".
Путин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.
20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях, но не к "обсуждению проблем Донбасса", для решения которых, по его мнению, руководство Украины должно встречаться с главарями "ЛНР" и "ДНР".
17 февраля 2022 года Зеленский заявил, что готов к любому формату переговоров с Россией по деэскалации ситуации. Он подчеркнул, что Украина подавала официальные запросы, чтобы связаться с Путиным из-за скопления войск РФ вблизи ее границ. По словам Зеленского, "Украину не оставляют без ответа, но этот ответ не ведет к встрече".
Зеленский призывал Путина к прямым переговорам и после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
10 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил по итогам трехсторонней встречи глав МИД РФ, Украины и Турции, что Путин, "в принципе, не против" прямых переговоров с Зеленским. По его словам, Путин также упомянул об этой идее в разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Лавров тогда тоже говорил, что Путин не отказывается от встречи с Зеленским, но для этого надо провести "подготовительную работу".