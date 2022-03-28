Лавров заявил, что встреча Путина с Зеленским сейчас будет "контрпродуктивной"

По его словам, переговоры президентов пройдут, когда "проявится ясность по развязке по всем ключевым для России вопросам".

Лавров утверждает, что Путин "сказал, что он никогда не отказывался от встречи с президентом Зеленским", но "считает принципиально важным, чтобы эти встречи были хорошо подготовлены".

"Сейчас ситуация такова, и вот эта кризисная обстановка на Украине, конфликт внутриукраинский, он так долго вызревал все эти годы, что накопилось огромное количество проблем, поэтому просто встретиться и обменяться "что ты думаешь, что я думаю" – это сейчас просто будет контрпродуктивно", – заявил глава МИД РФ.

Он добавил, что "денацификация и демилитаризация" остаются основными требованиями России на переговорах с Украиной. При этом Лавров заявил, что Украина "хочет создать только видимость переговоров" и у нее "это не получится".

"Мы обязаны сделать так, чтобы люди в Донбассе больше никогда не страдали от киевского режима. Мы обязаны сделать так, чтобы Украина прекратила осваиваться с Западом, с Североатлантическим Альянсом в военном плане в качестве угроз для РФ, физических военных угроз", – сказал министр иностранных дел России.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

27 марта в интервью российским СМИ Зеленский вновь призвал Путина "своими ногами выходить оттуда, где он там есть" и прийти на встречу в любую точку мира, кроме Украины, России и Беларуси. Он также подчеркнул, что на переговорах с Россией Украина вообще не намерена обсуждать так называемые "демилитаризацию и денацификацию".