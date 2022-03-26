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ПОЛИТИКА

Германия является главным противником ускоренного вступления Украины в ЕС – СМИ

Митинг в поддержку Украины в Берлине, 25 февраля
Митинг в поддержку Украины в Берлине, 25 февраля
Фото: EPA

Ключевым противником быстрого вступления Украины в Евросоюз является Германия, сообщила "Европейская правда" 25 марта со ссылкой на источники.

24 марта об этом во время виртуального обращения к Европейскому совету намекнул президент Украины Владимир Зеленский. Его выступление было посвящено европейской интеграции Украины. Он перечислил все 27 членов ЕС и их отношение к вступлению Украины в ЕС. Позицию некоторых стран Зеленский озвучил четко, о некоторых он говорил завуалировано. 

По данным "Европейской правды", данные, озвученные президентом, отражают результаты закрытых обсуждений украинской заявки на вступление в ЕС на уровне послов и лидеров ЕС в начале марта. Издание выяснило, что позицию некоторых "проблемных государств" Украина потом уточняла на двусторонних переговорах и, как в случае с Италией, смогла ее убедить поддержать Киев

Теперь 10 стран публично поддерживают вступление Украины в ЕС, это Литва, Латвия, Эстония, Польша, Словения, Словакия, Болгария, Хорватия, Чехия и Италия. 

Еще девять стран, как отметила "Европейская правда", не являются явными сторонниками ускоренной процедуры вступления Украины в ЕС, но, как считают украинские дипломаты, они проголосуют "за" во время рассмотрения украинской заявки. Это Греция, Финляндия, Мальта, Дания, Кипр, Люксембург, Румыния, Швеция и Франция. 

Еще шесть стран, как сообщило издание, "являются проблемными, но не критическими", – Португалия, Нидерланды, Австрия, Испания, Бельгия и Ирландия. Зеленский считает, что сможет убедить их поддержать Украину.

Главными противниками, выяснила "Европейская правда", являются Венгрия, к которой президент во время выступления в Европейском совете обратился отдельно, и Германия.

Издание сообщило, что хотя в последнее время у Украины и Венгрии были напряженные отношения, но не эта страна, а именно Германия тормозит процесс предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. По информации источников, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан до сих пор на заседаниях органов ЕС открыто не выступал против вступления Украины в Евросоюз. При этом издание называет позицию Германии "проблемой уже сейчас".

"Многочисленные источники с начала марта говорят, что Берлин – самый большой противник быстрого вступления Украины в ЕС. И если убедить его – все остальные проблемные государства в конечном счете должны согласиться. На этом должны быть сконцентрированы усилия украинской диаспоры и друзей Украины", – отметило издание.

Контекст:

28 февраля, после полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление Украины в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

10–11 марта во Франции прошел неформальный саммит лидеров Евросоюза, на нем обсудили агрессию России против Украины и отношения ЕС с Украиной. Перед саммитом Макрон заявил, что считает нереальным вести переговоры о членстве с воюющей страной. В итоговом заявлении саммита сказано, что Евросовет признал европейские устремления и европейский выбор Украины, это зафиксировано в Соглашении об ассоциации. Однако никаких конкретных обязательств относительно принятия Украины в ЕС в документе не прописано.

Президент Литвы Гитанас Науседа после саммита заявил, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины. Решение неформального саммита лидеров Европейского союза свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Над заключением по заявке Украины о вступлении в ЕС начала работать Еврокомиссия, сообщил 21 марта европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи.

Согласно результатам опроса, проведенного 3–7 марта Французским институтом общественного мнения (IFOP), 71% жителей четырех стран Европейского союза – Германии, Франции, Италии и Польши – поддерживают вступление Украины в ЕС.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Германия, Украина, Греция, Латвия, Чехия, Румыния, Польша, Кипр, Франция, Португалия, Испания, Эстония, Италия, Литва, Нидерланды, Словакия, Швеция, Дания, Болгария, Австрия, Венгрия, Бельгия, Виктор Орбан, Финляндия, Хорватия, Люксембург, евроинтеграция, Мальта, Ирландия, Словения, Евросоюз
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