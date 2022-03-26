Германия является главным противником ускоренного вступления Украины в ЕС – СМИ

24 марта об этом во время виртуального обращения к Европейскому совету намекнул президент Украины Владимир Зеленский. Его выступление было посвящено европейской интеграции Украины. Он перечислил все 27 членов ЕС и их отношение к вступлению Украины в ЕС. Позицию некоторых стран Зеленский озвучил четко, о некоторых он говорил завуалировано.

По данным "Европейской правды", данные, озвученные президентом, отражают результаты закрытых обсуждений украинской заявки на вступление в ЕС на уровне послов и лидеров ЕС в начале марта. Издание выяснило, что позицию некоторых "проблемных государств" Украина потом уточняла на двусторонних переговорах и, как в случае с Италией, смогла ее убедить поддержать Киев.

Теперь 10 стран публично поддерживают вступление Украины в ЕС, это Литва, Латвия, Эстония, Польша, Словения, Словакия, Болгария, Хорватия, Чехия и Италия.

Еще девять стран, как отметила "Европейская правда", не являются явными сторонниками ускоренной процедуры вступления Украины в ЕС, но, как считают украинские дипломаты, они проголосуют "за" во время рассмотрения украинской заявки. Это Греция, Финляндия, Мальта, Дания, Кипр, Люксембург, Румыния, Швеция и Франция.

Еще шесть стран, как сообщило издание, "являются проблемными, но не критическими", – Португалия, Нидерланды, Австрия, Испания, Бельгия и Ирландия. Зеленский считает, что сможет убедить их поддержать Украину.

Главными противниками, выяснила "Европейская правда", являются Венгрия, к которой президент во время выступления в Европейском совете обратился отдельно, и Германия.

Издание сообщило, что хотя в последнее время у Украины и Венгрии были напряженные отношения, но не эта страна, а именно Германия тормозит процесс предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. По информации источников, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан до сих пор на заседаниях органов ЕС открыто не выступал против вступления Украины в Евросоюз. При этом издание называет позицию Германии "проблемой уже сейчас".

"Многочисленные источники с начала марта говорят, что Берлин – самый большой противник быстрого вступления Украины в ЕС. И если убедить его – все остальные проблемные государства в конечном счете должны согласиться. На этом должны быть сконцентрированы усилия украинской диаспоры и друзей Украины", – отметило издание.