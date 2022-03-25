Украина не откажется от своей цели вступить в ЕС и НАТО – Климпуш-Цинцадзе

"Мы не собираемся отказываться от своей стратегической цели в отношении ЕС и Североатлантического альянса. Поскольку нейтралитет для нас на сегодняшний день – это то, что, к сожалению, будет означать колоссальную демотивацию огромного слоя украинского общества, которое борется за свою независимость с 2014 года", – сказала она.
Депутат подчеркнула, что принятие этого требования России будет означать поражение Запада, "который просто поддастся на ядерный шантаж РФ".
По ее мнению, нейтралитет для Украины будет означать в будущем демилитаризацию, федерализацию и в конце концов "превращение в какой-нибудь южный федеральный округ или губернию России".
"У нас нет такой роскоши, чтобы стать нейтральными. Сейчас, когда мир решает, быть на стороне света или зла, мы видим, как они возвращаются к стороне света. Так же и для Украины нет выбора в сторону нейтралитета. Мы должны двигаться четко в направлении присоединения к ЕС и НАТО, что даст нам защиту в будущем", – сказала Климпуш-Цинцадзе.
Она подчеркнула, что Украина, защищая свои ценности, каждый день платит за это "своей преданностью, своей решительностью, своей кровью".
"Вот почему я настаиваю, что мы будем готовы к вступлению, как только закончится война", – резюмировала депутат.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.
7 февраля 2019 года Рада приняла закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
1 марта 2022 года, на фоне массового военного вторжения РФ в Украину, Зеленский заявил, что если Альянс не готов принять Украину в свои ряды, то должен предоставить ей гарантии безопасности. "Наши партнеры, если они не готовы принять Украину в НАТО... потому что Россия не хочет, чтобы Украина была в НАТО, должны разработать общие гарантии безопасности для Украины", – сказал он.
По словам главы фракции "Слуга народа" в Раде Давида Арахамии, Украина готова рассмотреть прямые гарантии безопасности от разных стран как альтернативу членству в НАТО.
18 марта глава Верховной Рады Руслан Стефанчук допустил возможность изменения Конституции в части евроатлантической интеграции Украины по итогам переговоров с Россией о прекращении войны. Представитель президента в Конституционном Суде, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский подчеркнул, что во время военного положения Конституцию менять нельзя.