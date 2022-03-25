Украина не откажется от своей цели вступить в ЕС и НАТО – Климпуш-Цинцадзе

Климпуш-Цинцадзе: У нас нет такой роскоши, чтобы стать нейтральными Фото: Ivanna Klympush-Tsintsadze / Facebook

"Мы не собираемся отказываться от своей стратегической цели в отношении ЕС и Североатлантического альянса. Поскольку нейтралитет для нас на сегодняшний день – это то, что, к сожалению, будет означать колоссальную демотивацию огромного слоя украинского общества, которое борется за свою независимость с 2014 года", – сказала она.

Депутат подчеркнула, что принятие этого требования России будет означать поражение Запада, "который просто поддастся на ядерный шантаж РФ".

По ее мнению, нейтралитет для Украины будет означать в будущем демилитаризацию, федерализацию и в конце концов "превращение в какой-нибудь южный федеральный округ или губернию России".

"У нас нет такой роскоши, чтобы стать нейтральными. Сейчас, когда мир решает, быть на стороне света или зла, мы видим, как они возвращаются к стороне света. Так же и для Украины нет выбора в сторону нейтралитета. Мы должны двигаться четко в направлении присоединения к ЕС и НАТО, что даст нам защиту в будущем", – сказала Климпуш-Цинцадзе.

Она подчеркнула, что Украина, защищая свои ценности, каждый день платит за это "своей преданностью, своей решительностью, своей кровью".

"Вот почему я настаиваю, что мы будем готовы к вступлению, как только закончится война", – резюмировала депутат.