"Лупи везде. По населенным пунктам прямо х...ярь". СБУ перехватила разговор оккупантов

В СБУ заявили, что действия оккупантов можно характеризовать как карательную операцию по уничтожению мирного населения Фото: Служба безпеки України / Facebook

СБУ опубликовала перехваченный в Тростянце Сумской области разговор двух офицеров оккупационной армии под позывными Венец и Ратник.

По информации СБУ, Венец – командир 4-й танковой дивизии полковник Евгений Журавлев. Ратник – его подчиненный, командир одного из подразделений.

Ратник в разговоре говорит, что украинские военные "поливают".

"Я сейчас лупанул туда, откуда могут бить. Там жилые кварталы. Они опять обидятся и будут работать", – говорит один оккупант.

Начальник отдает приказ: "Давай, лупи везде, бл...дь. По населенным пунктам прямо х...ярь. На запад кинь несколько штук. Вот эти все ближайшие от меня: Калиновка, Скряговка... Вот эти два населенных пункта, ...бани туда, нах...й, побольше, чтобы сравнять эти два села".

"Так выглядит элитная дивизия "миротворцев" без пропагандистского лоска", – прокомментировали разговор оккупантов в СБУ.