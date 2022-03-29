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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Лупи везде. По населенным пунктам прямо х...ярь". СБУ перехватила разговор оккупантов

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В СБУ заявили, что действия оккупантов можно характеризовать как карательную операцию по уничтожению мирного населения
В СБУ заявили, что действия оккупантов можно характеризовать как карательную операцию по уничтожению мирного населения
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Действия российских оккупационных войск в Украине можно характеризовать как карательную операцию по уничтожению мирного населения. Об этом 29 марта заявил пресс-центр Службы безопасности Украины.

СБУ опубликовала перехваченный в Тростянце Сумской области разговор двух офицеров оккупационной армии под позывными Венец и Ратник.

По информации СБУ, Венец – командир 4-й танковой дивизии полковник Евгений Журавлев. Ратник – его подчиненный, командир одного из подразделений.

Ратник в разговоре говорит, что украинские военные "поливают".

"Я сейчас лупанул туда, откуда могут бить. Там жилые кварталы. Они опять обидятся и будут работать", – говорит один оккупант.

Начальник отдает приказ: "Давай, лупи везде, бл...дь. По населенным пунктам прямо х...ярь. На запад кинь несколько штук. Вот эти все ближайшие от меня: Калиновка, Скряговка... Вот эти два населенных пункта, ...бани туда, нах...й, побольше, чтобы сравнять эти два села".

"Так выглядит элитная дивизия "миротворцев" без пропагандистского лоска", – прокомментировали разговор оккупантов в СБУ.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/560470245128643/

Контекст:

В Службе безопасности Украины 22 марта описали среднестатистический портрет российского оккупанта.

"Он обычно имеет школьное образование, ходит в одних портянках три месяца подряд, а обязательный элемент его "рациона питания" – один литр водки. Это не шутка и не преувеличение. Именно такие данные содержатся в служебных документах пленных оккупантов, которые находятся в распоряжении СБУ", – отметил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

С начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля боевые потери армии российских оккупантов составили около 17,2 тыс. человек личного состава.

Теги: Россия, СБУ, Украина, война России против Украины, население, Служба безопасности Украины, российские оккупанты
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