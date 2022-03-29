На юге Украины российские оккупанты собирают паспортные данные украинцев – Подоляк

Он отметил, что одной из причин сбора паспортных данных является попытка организации фиктивных "референдумов".

"Технология бессмысленна. Украина выплачивает пенсии и зарплаты гражданам везде", – подчеркнул Подоляк.

У південних регіонах * російські окупанти збирають паспортні дані * громадян, роздаючи їм невеликі суми у валюті РФ. Одна з причин збору даних – спроба організації фіктивних «референдумів». Технологія безглузда. * виплачує пенсії та зарплати громадянам скрізь.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.

Позже в тот же день Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. После этого РФ ввела войска на оккупированные территории, а 24 февраля – начала полномасштабное вторжение в Украину.

12 марта стало известно, что российские оккупанты планируют провести псевдореферендум на временно занятых ими территориях Херсонской области для провозглашения так называемой "Херсонской народной республики".

27 марта главарь террористов "ЛНР" Леонид Пасечник заявил о намерениях провести "референдум" о вхождении временно оккупированных территорий Луганской области в состав РФ.

В МИД Украины заявили, что любые фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях не будут иметь правовых последствий.