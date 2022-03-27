Главарь "ЛНР" заговорил о референдуме по вхождению в состав России

По словам Пасечника, в ближайшее время в ОРЛО будет проведен референдум, на котором "народ выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ".
Никаких других подробностей о возможном референдуме Пасечник не раскрыл.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в ответ на слова Пасечника заявил, что для проведения такого референдума сейчас неподходящее время, отмечает ТАСС.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.
Позже в тот же день Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. После этого РФ ввела войска на оккупированные территории, а 24 марта – начала полномасштабное вторжение в Украину.