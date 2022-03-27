Главарь "ЛНР" заговорил о референдуме по вхождению в состав России

По словам Пасечника, в ближайшее время в ОРЛО будет проведен референдум, на котором "народ выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ".

Никаких других подробностей о возможном референдуме Пасечник не раскрыл.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в ответ на слова Пасечника заявил, что для проведения такого референдума сейчас неподходящее время, отмечает ТАСС.