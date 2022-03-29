"Нет такого преступления против человечности, которое бы не совершили оккупанты". Зеленский призвал ЕС постоянно усиливать санкции против РФ

Об этом 29 марта в видеообращении к парламенту Дании, которое транслировал в YouTube телеканал "Украина 24", заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Нет такого преступления против людей и человечности в целом, которое бы не совершили оккупанты. Они депортируют наших людей на территорию России силой, насилуют женщин, несовершеннолетних девушек, занимаются мародерством, они вывезли в РФ уже более 2 тыс. детей, и мы не знаем, где они, мы не имеем даже полного перечня этих детей, есть ли у них семьи, как они потом найдут своих родных", – сказал глава государства.
По словам Зеленского, люди, которые принимают решения в РФ о военных преступлениях, надеются, что это сойдет им с рук.
"Санкции? Они думают, что их удастся обойти. Эмбарго на российскую нефть? Они видят, что это не идет дальше слов. Ничего, кроме разговоров на эту тему. И обеспокоенность... Международный трибунал? Они знают, что нужны годы, чтобы привлечь конкретных виновников к ответственности", – отметил президент.
Зеленский призвал все страны-члены ЕС постоянно усиливать санкции против РФ, в частности – отказываться от российской нефти и закрывать порты для российских судов.
"Уровень зла, который принесли на нашу землю, нормальному человеку было бы просто невозможно представить… Не может быть в Европе филиалов РФ, которые раскалывают ЕС изнутри", – подчеркнул президент Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения РФ в Украину прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан инициировал новое расследование. Он заявил, что есть достаточные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечности. На сегодняшний день уже более 40 стран обратились в МУС с требованием расследовать преступления в Украине.
После вторжения российских войск в Украину президент США Джо Байден несколько раз называл президента РФ Владимира Путина военным преступником, а также говорил, что тот "мясник" и "диктатор".