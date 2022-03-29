"Нет такого преступления против человечности, которое бы не совершили оккупанты". Зеленский призвал ЕС постоянно усиливать санкции против РФ

Об этом 29 марта в видеообращении к парламенту Дании, которое транслировал в YouTube телеканал "Украина 24", заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Нет такого преступления против людей и человечности в целом, которое бы не совершили оккупанты. Они депортируют наших людей на территорию России силой, насилуют женщин, несовершеннолетних девушек, занимаются мародерством, они вывезли в РФ уже более 2 тыс. детей, и мы не знаем, где они, мы не имеем даже полного перечня этих детей, есть ли у них семьи, как они потом найдут своих родных", – сказал глава государства.

По словам Зеленского, люди, которые принимают решения в РФ о военных преступлениях, надеются, что это сойдет им с рук.

"Санкции? Они думают, что их удастся обойти. Эмбарго на российскую нефть? Они видят, что это не идет дальше слов. Ничего, кроме разговоров на эту тему. И обеспокоенность... Международный трибунал? Они знают, что нужны годы, чтобы привлечь конкретных виновников к ответственности", – отметил президент.

Зеленский призвал все страны-члены ЕС постоянно усиливать санкции против РФ, в частности – отказываться от российской нефти и закрывать порты для российских судов.

"Уровень зла, который принесли на нашу землю, нормальному человеку было бы просто невозможно представить… Не может быть в Европе филиалов РФ, которые раскалывают ЕС изнутри", – подчеркнул президент Украины.

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