Зеленский назвал главную цель РФ в войне против Украины

"Цель российских войск в этой войне – полностью уничтожить любую основу для нормальной жизни украинского народа. Оккупанты сознательно делают так, чтобы от Украины ничего живого не осталось. Только руины, только беженцы. Уже более 10 млн украинцев покинули родные места из-за боевых действий. Почти 4 млн украинцев выехали за пределы нашей страны, большинство из них – женщины и дети", – сказал глава государства.
По мнению Зеленского, война РФ против Украины – хуже Второй мировой.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине ночью 24 февраля, заявив, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
По состоянию на 26 марта ООН подтвердила гибель 1119 мирных жителей в Украине в результате войны. В частности, по информации ООН, погибло 99 детей.