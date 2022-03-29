Зеленский назвал главную цель РФ в войне против Украины

Цель российских войск в войне против Украины – полностью уничтожить любую основу для нормальной жизни украинского народа, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

"Цель российских войск в этой войне – полностью уничтожить любую основу для нормальной жизни украинского народа. Оккупанты сознательно делают так, чтобы от Украины ничего живого не осталось. Только руины, только беженцы. Уже более 10 млн украинцев покинули родные места из-за боевых действий. Почти 4 млн украинцев выехали за пределы нашей страны, большинство из них – женщины и дети", – сказал глава государства.

По мнению Зеленского, война РФ против Украины – хуже Второй мировой.

Война России против Украины. Главное (обновляется)