"Фактические цифры значительно выше". ООН подтверждает гибель 1119 мирных жителей с начала полномасштабной войны РФ против Украины

1790 человек, по данным ООН, ранены.

В частности, по информации ООН, погибло 99 детей, 126 были ранены.

В ООН отметили, что большинство жертв были вызваны применением оружия взрывного действия с большой площадью поражения, в том числе обстрелами из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетными и авиационными ударами.

"УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя и Волновахи (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Попасной и Рубежного (Луганская область), Тростянца (Сумская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения. Эти цифры подтверждаются и не включены в приведенную выше статистику", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)