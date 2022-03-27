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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Фактические цифры значительно выше". ООН подтверждает гибель 1119 мирных жителей с начала полномасштабной войны РФ против Украины

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля
Фото: EPA

ООН подтверждает гибель 1119 мирных жителей в Украине в результате полномасштабной войны РФ против Украинского государства по состоянию на 24.00 26 марта. Об этом сообщил пресс-центр управления верховного комиссара ООН по правам человека 27 марта.

1790 человек, по данным ООН, ранены.

В частности, по информации ООН, погибло 99 детей, 126 были ранены.

В ООН отметили, что большинство жертв были вызваны применением оружия взрывного действия с большой площадью поражения, в том числе обстрелами из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетными и авиационными ударами.

"УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя и Волновахи (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Попасной и Рубежного (Луганская область), Тростянца (Сумская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения. Эти цифры подтверждаются и не включены в приведенную выше статистику", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Также ООН приняла к сведению отчет Офиса генпрокурора Украины, согласно которому в Украине с 24 февраля по состоянию на утро 27 марта погибло 139 детей, а минимум 205 были ранены.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ООН, дети, война России против Украины, погибшие
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