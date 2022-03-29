Шойгу заявил, что российские оккупанты теперь сосредоточатся на "освобождении Донбасса"

О российских потерях в результате вторжения в Украину Шойгу решил не говорить Фото: ЕРА

По словам Шойгу, который несколько недель не появлялся на публике, основные задачи первого этапа так называемой спецоперации в Украине "в целом" выполнены.

При этом "освобождение Донбасса", на котором намерены сконцентрироваться оккупанты, российский министр назвал "главной целью" боевых действий. Он также добавил, что война будет продолжаться до достижения всех целей.

Также Шойгу утверждает, что РФ якобы ликвидировала большинство украинских самолетов и средств ПВО.

В то же время о российских потерях в результате вторжения в Украину министр решил не говорить.

Война России против Украины. Главное (обновляется)