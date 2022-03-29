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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шойгу заявил, что российские оккупанты теперь сосредоточатся на "освобождении Донбасса"

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О российских потерях в результате вторжения в Украину Шойгу решил не говорить
О российских потерях в результате вторжения в Украину Шойгу решил не говорить
Фото: ЕРА

Министр обороны России Сергей Шойгу 29 марта заявил, что оккупационные войска в Украине теперь сосредоточатся на "освобождении Донбасса", сообщает российский ТАСС.

По словам Шойгу, который несколько недель не появлялся на публике, основные задачи первого этапа так называемой спецоперации в Украине "в целом" выполнены.

При этом "освобождение Донбасса", на котором намерены сконцентрироваться оккупанты, российский министр назвал "главной целью" боевых действий. Он также добавил, что война будет продолжаться до достижения всех целей.

Также Шойгу утверждает, что РФ якобы ликвидировала большинство украинских самолетов и средств ПВО.

В то же время о российских потерях в результате вторжения в Украину министр решил не говорить.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине ночью 24 февраля, заявив, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

С начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля боевые потери армии российских оккупантов составили около 17,2 тыс. человек личного состава.

Теги: Россия, Украина, Сергей Шойгу, война России против Украины, российские оккупанты
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