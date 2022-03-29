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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Договор о гарантиях безопасности Украины будет вынесен на референдум перед ратификацией – Подоляк

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Подоляк: Мы должны получить поддержку общества
Подоляк: Мы должны получить поддержку общества
Фото: president.gov.ua

Договор о гарантиях безопасности для Украины, предложенный Киевом, будут выносить на всеукраинский референдум перед ратификацией в Верховной Раде. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на брифинге по итогам переговоров с российской делегацией в Турции, трансляцию ведет канал "Рада".

На переговорах Украинская делегация официально предложила свой вариант договора о гарантиях безопасности для Украины, сообщил глава украинской делегации на переговорах, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Украина хотела бы видеть среди стран-гарантов членов Совета Безопасности ООН – США, Францию, Великобританию, Китай, а также Турцию, Канаду, Германию, Италию и Израиль, сообщил он. 

"Украинское государство немного иначе функционирует, чем российское. Это понятно. Для нас главное, чтобы государство общалось с обществом и мы получили положительные результаты того, что мы предложим. Потому что – вы понимаете – это совсем другой контур безопасности, который Украина получит", – сказал Подоляк. 

Он пояснил, что у Украины будут "совсем другие отношения с силовой точки зрения" со странами, которые станут гарантами безопасности. 

"Имплементация решения договора по гарантиям безопасности будет следовать такой процедуре: сначала это будет референдум, на котором все граждане Украины выскажут свою позицию относительно этого договора, относительно того, как он должен работать. После этого будет идти ратификация парламентами стран-гарантов и парламентом Украины. Это ключевое. То есть мы должны получить поддержку общества, чтобы этот договор действительно был консолидирующим для нас", – добавил Подоляк. 

По его словам, договор предлагает также "зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе Крыма и Севастополя". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате).

До начала встречи перед участниками выступил президент Турции Реджеп Эрдоган, который призвал восстановить мир между двумя странами. "Продолжение войны не принесет никому пользы", – отметил Эрдоган.

FT со ссылкой на четыре источника написала 28 марта, что Россия в рамках переговоров о прекращении огня больше не требует "денацификации" Украины, а также согласна на ее вступление в ЕС, если Киев откажется от перспективы членства в НАТО.

В то же время РФ требует, чтобы Украина признала контроль России над оккупированным в 2014 году Крымским полуостровом, а также над территориями, которые временно контролируют поддерживаемые Россией боевики "ЛДНР", подчеркнул Арахамия. Он добавил, что Украина "никогда не признает никаких границ", кроме тех, которые есть в ее Декларации независимости.

По словам президента Владимира Зеленского, приоритеты Украины на переговорах следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. Требования о "денацификации" и "демилитаризации" Украина обсуждать не собирается, заявил он 27 марта.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, переговоры, война России против Украины, Михаил Подоляк
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