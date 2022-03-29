Договор о гарантиях безопасности Украины будет вынесен на референдум перед ратификацией – Подоляк

На переговорах Украинская делегация официально предложила свой вариант договора о гарантиях безопасности для Украины, сообщил глава украинской делегации на переговорах, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Украина хотела бы видеть среди стран-гарантов членов Совета Безопасности ООН – США, Францию, Великобританию, Китай, а также Турцию, Канаду, Германию, Италию и Израиль, сообщил он.

"Украинское государство немного иначе функционирует, чем российское. Это понятно. Для нас главное, чтобы государство общалось с обществом и мы получили положительные результаты того, что мы предложим. Потому что – вы понимаете – это совсем другой контур безопасности, который Украина получит", – сказал Подоляк.

Он пояснил, что у Украины будут "совсем другие отношения с силовой точки зрения" со странами, которые станут гарантами безопасности.

"Имплементация решения договора по гарантиям безопасности будет следовать такой процедуре: сначала это будет референдум, на котором все граждане Украины выскажут свою позицию относительно этого договора, относительно того, как он должен работать. После этого будет идти ратификация парламентами стран-гарантов и парламентом Украины. Это ключевое. То есть мы должны получить поддержку общества, чтобы этот договор действительно был консолидирующим для нас", – добавил Подоляк.

По его словам, договор предлагает также "зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе Крыма и Севастополя".

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