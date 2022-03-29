Украина предложила РФ в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе Крыма – Подоляк

Подоляк: Украина и Россия пока идут переговоры, не будут использовать военные силы для решения вопроса Крыма Фото: president.gov.ua

"Что касается Крыма. Это отдельный пункт договора, в котором мы предлагаем зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе Крыма и Севастополя. Отдельным пунктом мы предлагаем следующее: Украина и Россия не будут в течение этого времени, пока идут переговоры, использовать военные силы для решения вопроса Крыма", – сказал Подоляк.

По его словам, вопрос ОРДЛО будет обсуждаться отдельно президентами Украины и РФ.

Украинская делегация на переговорах с РФ в Стамбуле официально предложила свой вариант договора о гарантиях безопасности для Украины.

"Все эти блоки и другие системы, которые должны гарантировать безопасность страны, не работают. Мы видим это в Мариуполе, Харькове, Николаеве, Чернигове... В любой точке Украины сейчас небезопасно. Поэтому мы вышли с официальным предложением... Довожу до вашего сведения, что мы ничего не подписываем – просто как переговорщики доносим нашу позицию до российской стороны. Мы предложили новую систему гарантий безопасности для Украины", – рассказал глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

По его словам, Киев настаивает, чтобы договор ратифицировали парламенты стран-гарантов, "чтобы не повторять ошибку, которая была при подписании Будапештского меморандума".

"По аналогии с 5-й статьей устава НАТО, страны-гаранты должны будут в течение трех дней после совершения акта агрессии провести консультации и юридически обязаны предоставить нам помощь в виде военной помощи, а также вооруженными силами, вооружением и закрытым небом – всем, чего нам сейчас так не хватает", – рассказал нардеп.