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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина предложила РФ в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе Крыма – Подоляк

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Подоляк: Украина и Россия пока идут переговоры, не будут использовать военные силы для решения вопроса Крыма
Подоляк: Украина и Россия пока идут переговоры, не будут использовать военные силы для решения вопроса Крыма
Фото: president.gov.ua

Украинская делегация на переговорах в Стамбуле предложила РФ проводить переговоры о статусе оккупированного Крыма. Об этом на брифинге рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Пресс-конференция транслируется в эфире национального марафона "UA.Разом".

"Что касается Крыма. Это отдельный пункт договора, в котором мы предлагаем зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе Крыма и Севастополя. Отдельным пунктом мы предлагаем следующее: Украина и Россия не будут в течение этого времени, пока идут переговоры, использовать военные силы для решения вопроса Крыма", – сказал Подоляк.

По его словам, вопрос ОРДЛО будет обсуждаться отдельно президентами Украины и РФ.

Украинская делегация на переговорах с РФ в Стамбуле официально предложила свой вариант договора о гарантиях безопасности для Украины.

"Все эти блоки и другие системы, которые должны гарантировать безопасность страны, не работают. Мы видим это в Мариуполе, Харькове, Николаеве, Чернигове... В любой точке Украины сейчас небезопасно. Поэтому мы вышли с официальным предложением... Довожу до вашего сведения, что мы ничего не подписываем – просто как переговорщики доносим нашу позицию до российской стороны. Мы предложили новую систему гарантий безопасности для Украины", – рассказал глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

По его словам, Киев настаивает, чтобы договор ратифицировали парламенты стран-гарантов, "чтобы не повторять ошибку, которая была при подписании Будапештского меморандума".

"По аналогии с 5-й статьей устава НАТО, страны-гаранты должны будут в течение трех дней после совершения акта агрессии провести консультации и юридически обязаны предоставить нам помощь в виде военной помощи, а также вооруженными силами, вооружением и закрытым небом – всем, чего нам сейчас так не хватает", – рассказал нардеп.

Контекст:

Сегодня в Стамбуле состоялся четвертый раунд очный раунд переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате).

До начала встречи перед участниками выступил президент Турции Реджеп Эрдоган, который призвал восстановить мир между двумя странами. "Продолжение войны не принесет никому пользы", – отметил Эрдоган.

FT со ссылкой четыре источника написала 28 марта, что Россия в рамках переговоров о прекращении огня больше не требует "денацификации" Украины, а также согласна на ее вступление в ЕС, если Киев откажется от перспективы членства в НАТО.

В то же время РФ требует, чтобы Украина признала контроль России над оккупированным в 2014 году Крымским полуостровом, а также над территориями, которые временно контролируют поддерживаемые Россией боевики "ЛДНР", подчеркнул Арахамия. Он добавил, что Украина "никогда не признает никаких границ", кроме тех, которые есть в ее Декларации независимости.

По словам президента Владимира Зеленского, приоритеты Украины на переговорах следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. Требования о "денацификации" и "демилитаризации" Украина обсуждать не собирается, заявил он 27 марта.

Теги: Крым, Украина, Турция, переговоры, Стамбул, война России против Украины, Давид Арахамия, Михаил Подоляк
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