Бульвар Шоубиз
 
01 апреля, 2022
 
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"Я очень этого хочу, я очень этого нам желаю". Суханов рассказал, когда, по его мнению, Украина победит российских оккупантов

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Суханов: Я держу кулаки, чтобы это все закончилось в конце весны или в начале лета
Суханов: Я держу кулаки, чтобы это все закончилось в конце весны или в начале лета
Фото: suhanov.official / Instagram

Украинский ведущий российского происхождения Алексей Суханов 31 марта в передаче "Зірковий шлях" на канале "Украина" предположил, что война закончится победой Украины над российскими оккупантами в начале лета.

"Я держу кулаки, чтобы это все закончилось в конце весны или в начале лета. Я очень этого хочу, я очень этого нам желаю. Единственное, в чем я уверен, – что мы действительно на светлой стороне. Я молюсь каждый день, чтобы мы выстояли и победили, – в этом сомнений нет, но нам нужна помощь Бога, если НАТО нам не помогает. Будем надеться, что все это в начале лета закончится",  рассказал Суханов. 

ВИДЕО
Видео: Зірковий шлях / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Суханов родился в Иваново (РФ). Работал ведущим на российских телеканалах "Дождь", ТВ3, РЕН ТВ.

С 2012 года ведет программу "Говорить Україна" на канале "Украина". С 2015 года также является ведущим кулинарной рубрики "Кращі рецепти" в рамках утреннего шоу "Ранок з Україною", а с 2016 года – ведущим программы "Кулинарная академия" на том же телеканале.

21 января Суханов сообщил, что получил украинский паспорт. 24 марта стало известно, что он вступил в тероборону. 

Теги: война России против Украины, Сергей Суханов
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