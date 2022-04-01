  "Я очень этого хочу, я очень этого нам желаю". Суханов рассказал, когда, по его мнению, Украина победит российских оккупантов

"Я держу кулаки, чтобы это все закончилось в конце весны или в начале лета. Я очень этого хочу, я очень этого нам желаю. Единственное, в чем я уверен, – что мы действительно на светлой стороне. Я молюсь каждый день, чтобы мы выстояли и победили, – в этом сомнений нет, но нам нужна помощь Бога, если НАТО нам не помогает. Будем надеться, что все это в начале лета закончится", – рассказал Суханов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Суханов родился в Иваново (РФ). Работал ведущим на российских телеканалах "Дождь", ТВ3, РЕН ТВ.
С 2012 года ведет программу "Говорить Україна" на канале "Украина". С 2015 года также является ведущим кулинарной рубрики "Кращі рецепти" в рамках утреннего шоу "Ранок з Україною", а с 2016 года – ведущим программы "Кулинарная академия" на том же телеканале.
21 января Суханов сообщил, что получил украинский паспорт. 24 марта стало известно, что он вступил в тероборону.