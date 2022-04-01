  "Я очень этого хочу, я очень этого нам желаю". Суханов рассказал, когда, по его мнению, Украина победит российских оккупантов

Суханов: Я держу кулаки, чтобы это все закончилось в конце весны или в начале лета Фото: suhanov.official / Instagram

"Я держу кулаки, чтобы это все закончилось в конце весны или в начале лета. Я очень этого хочу, я очень этого нам желаю. Единственное, в чем я уверен, – что мы действительно на светлой стороне. Я молюсь каждый день, чтобы мы выстояли и победили, – в этом сомнений нет, но нам нужна помощь Бога, если НАТО нам не помогает. Будем надеться, что все это в начале лета закончится", – рассказал Суханов.

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Видео: Зірковий шлях / YouTube

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