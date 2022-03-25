Получивший в январе украинский паспорт ведущий Суханов вступил в тероборону

Ведущий уже написал заявление, подписал контракт и теперь ждет вызова, отмечается в публикации.

"Украина сегодня является символом чести и мужественной борьбы за свое будущее, за право на свободный выбор – какой будет Украина, куда будет двигаться и как будет жить. Не просто так гибнут наши солдаты, добровольцы – все ради того, чтобы каждый из нас раз и навсегда понял, насколько важна свобода, независимость, принципиальная позиция", – сказал Суханов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Говорить Украі * на (@govoryt_ukraina)

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