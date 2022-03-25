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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Получивший в январе украинский паспорт ведущий Суханов вступил в тероборону

Суханов уже написал заявление, подписал контракт и теперь ждет вызова
Суханов уже написал заявление, подписал контракт и теперь ждет вызова
Фото: suhanov.official / Instagram

Ведущий программы "Говорить Україна" на канале "Украина" Алексей Суханов вступил в тероборону. Об этом сообщается 24 марта на странице программы в Instagram.

Ведущий уже написал заявление, подписал контракт и теперь ждет вызова, отмечается в публикации.

"Украина сегодня является символом чести и мужественной борьбы за свое будущее, за право на свободный выбор  какой будет Украина, куда будет двигаться и как будет жить. Не просто так гибнут наши солдаты, добровольцы – все ради того, чтобы каждый из нас раз и навсегда понял, насколько важна свобода, независимость, принципиальная позиция", – сказал Суханов. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Суханов родился в Иваново (РФ). Работал ведущим на российских телеканалах "Дождь", ТВ3, РЕН ТВ.

С 2012 года ведет программу "Говорить Україна" на канале "Украина". С 2015 года также является ведущим кулинарной рубрики "Кращі рецепти" в рамках утреннего шоу "Ранок з Україною", а с 2016 года – ведущим программы "Кулинарная академия" на том же телеканале.

21 января Суханов сообщил, что получил украинский паспорт

Теги: территориальная оборона, война России против Украины, Алексей Суханов
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