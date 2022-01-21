"Трудно подобрать слова после долгих лет ожидания и отчаяния". Ведущий из РФ Суханов получил украинский паспорт

Суханов: Сегодня я стал полноценным – с документами – гражданином моей Украины! Фото: suhanov.official / Instagram

На снимке радостный ведущий изображен с документом в руках.

"Сегодня я стал полноценным – с документами – гражданином моей Украины! Искренне благодарю президента, Верховную Раду, родной канал "Украина". Очень трудно подобрать слова, чтобы описать ощущения! Особенно после долгих лет ожидания и даже отчаяния, но этому положен конец именно теперь", – написал он.

Суханов получил украинское гражданство в декабре 2019 года. Летом 2021-го ведущий признался, что, несмотря на присвоение гражданства, не может получить паспорт гражданина Украины. "Есть указ президента. У меня на руках – удостоверение гражданина Украины, срок которого истекает в ноябре [2021 года], а паспорт я не могу получить, потому что не могу поехать в Россию. И не могу, соответственно, принести справку из российского посольства об отказе от российского гражданства", – говорил он тогда.

По словам Суханова, на тот момент он не был в РФ с 2014 года.

Суханов не уточнил в своей новой публикации, каким образом ему удалось решить ранее озвученные трудности с получением документа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексеи * Суханов (@suhanov.official)