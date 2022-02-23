Бульвар Шоубиз
 
23 февраля, 2022
 
Новости

"Я ей об этом в глаза говорю". Суханов рассказал, как Полякова заработала статус звезды

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Суханов: Олю я обожаю, сильно уважаю и действительно считаю другом, потому что она очень искренний человек
Суханов: Олю я обожаю, сильно уважаю и действительно считаю другом, потому что она очень искренний человек
Фото: suhanov.official / Instagram

Украинский ведущий Алексей Суханов в интервью, которое 23 февраля вышло на YouTube-канале Dorotye, рассказал, что считает украинскую певицу Оля Полякову своим другом, отметив, что артистка честным трудом заработала статус звезды в украинском шоу-бизнесе.

"Олю я обожаю, сильно уважаю и действительно считаю другом, потому что она очень искренний человек. И я ей об этом в глаза говорю, кстати. Говорю: "Ты как лошадь, потому что все, что ты заработала, ты заработала своим трудом". Оля прошла большой путь и доказала, что она звезда. Ее статус – не могу сказать, что он выстрадан. Нет. Он заработан огромным трудом, ее трудом в частности", – рассказал Суханов.

ВИДЕО
Видео: DOROTYE / YouTube
Контекст:

Суханов родился в Иваново (РФ). Работал ведущим на российских телеканалах "Дождь", ТВ3, РЕН ТВ.

С 2012 года ведет программу "Говорить Україна" на канале "Украина". С 2015 года также является ведущим кулинарной рубрики "Кращі рецепти" в рамках утреннего шоу "Ранок з Україною", а с 2016 года – ведущим программы "Кулинарная академия" на том же телеканале.

В январе 2022 года Суханов получил украинский паспорт.

Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен "Приходи ко мне". В 2008 году певица презентовала трек "Суперблондинка", который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.

Теги: Оля Полякова, Алексей Суханов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Как будет работать чрезвычайное положение в Украине. Главное
Как будет работать чрезвычайное положение в Украине. Главное
Россия признала "независимость" ОРДЛО. Как отреагировал мир?
Россия признала "независимость" ОРДЛО. Как отреагировал мир?
Елена ПОСКАННАЯ
  "Украина и Европа хотят мира. Россия говорит, что не хочет нападать. Кто-то из нас врет". Полный текст выступления Зеленского на Мюнхенской конференции
  "Украина и Европа хотят мира. Россия говорит, что не хочет нападать. Кто-то из нас врет". Полный текст выступления Зеленского на Мюнхенской конференции
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Министр здравоохранения Ляшко рассказал, где лечится он и члены его семьи
  Министр здравоохранения Ляшко рассказал, где лечится он и члены его семьи
Зинченко – из Великобритании, Мика Ньютон – из США, Кэтрин Винник – из Канады. Знаменитые украинцы осудили действия страны-агрессора РФ
Зинченко – из Великобритании, Мика Ньютон – из США, Кэтрин Винник – из Канады. Знаменитые украинцы осудили действия страны-агрессора РФ
  "Я ей об этом в глаза говорю". Суханов рассказал, как Полякова заработала статус звезды
  "Я ей об этом в глаза говорю". Суханов рассказал, как Полякова заработала статус звезды
  "Мы совершили ошибку, за которую я уже простила мужа и себя простила". 40-летняя Валевская рассказала, почему 19 лет назад сделала аборт
  "Мы совершили ошибку, за которую я уже простила мужа и себя простила". 40-летняя Валевская рассказала, почему 19 лет назад сделала аборт
Тодоренко после слов Путина о признании "независимости "ЛДНР" взмолилась о мире, совместив украинский флаг с флагом страны-агрессора
Тодоренко после слов Путина о признании "независимости "ЛДНР" взмолилась о мире, совместив украинский флаг с флагом страны-агрессора
  Министр здравоохранения Ляшко признался, что в медуниверситете получил двойку по общей гигиене
  Министр здравоохранения Ляшко признался, что в медуниверситете получил двойку по общей гигиене
"Путин – деспот. При возможности он поглотит суверенные страны, пока не воскресит СССР". Американская певица Шер выразила поддержку Украине
"Путин – деспот. При возможности он поглотит суверенные страны, пока не воскресит СССР". Американская певица Шер выразила поддержку Украине
Американская киноакадемия отказалась от награждения в прямом эфире лауреатов в восьми номинациях
Американская киноакадемия отказалась от награждения в прямом эфире лауреатов в восьми номинациях
"Горохи это любовь". Актриса сериалов студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в платье с глубоким декольте
"Горохи – это любовь". Актриса сериалов студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в платье с глубоким декольте
  Суханов о поддерживающей Путина Егоровой: Если это проплаченная пропаганда, тогда тебе никто не гарантирует уважения
  Суханов о поддерживающей Путина Егоровой: Если это проплаченная пропаганда, тогда тебе никто не гарантирует уважения
"Та-а-а-к мило!" 52-летняя Лопес показала себя на позднем сроке беременности
"Та-а-а-к мило!" 52-летняя Лопес показала себя на позднем сроке беременности
"Неудобно на такое смотреть". Тарзан показал тело в стрингах с нижнего ракурса
"Неудобно на такое смотреть". Тарзан показал тело в стрингах с нижнего ракурса
"Два парня, такие нестандартные, покоряют всю Италию". Участники "Евровидения 2022", дуэт Mahmood и Blanco снялись в откровенной фотосессии
"Два парня, такие нестандартные, покоряют всю Италию". Участники "Евровидения 2022", дуэт Mahmood и Blanco снялись в откровенной фотосессии
"Топчут наш флаг, по нашей земле топчутся", "К захвату новых земель готовитесь?" Пугачева показала, как ее детей в российской школе обучают военному делу
"Топчут наш флаг, по нашей земле топчутся", "К захвату новых земель готовитесь?" Пугачева показала, как ее детей в российской школе обучают военному делу
"10 грн от продажи каждого билета пойдут военным". Команда фильма "Носорог" объявила о благотворительной акции в поддержку украинской армии
"10 грн от продажи каждого билета пойдут военным". Команда фильма "Носорог" объявила о благотворительной акции в поддержку украинской армии
"Вы и есть Россия и ее поступки". Бадоев призвал российских звезд высказаться против агрессии РФ в Украине
"Вы и есть Россия и ее поступки". Бадоев призвал российских звезд высказаться против агрессии РФ в Украине
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS