  "Я ей об этом в глаза говорю". Суханов рассказал, как Полякова заработала статус звезды

"Олю я обожаю, сильно уважаю и действительно считаю другом, потому что она очень искренний человек. И я ей об этом в глаза говорю, кстати. Говорю: "Ты как лошадь, потому что все, что ты заработала, ты заработала своим трудом". Оля прошла большой путь и доказала, что она звезда. Ее статус – не могу сказать, что он выстрадан. Нет. Он заработан огромным трудом, ее трудом в частности", – рассказал Суханов.

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Контекст:

Суханов родился в Иваново (РФ). Работал ведущим на российских телеканалах "Дождь", ТВ3, РЕН ТВ.

С 2012 года ведет программу "Говорить Україна" на канале "Украина". С 2015 года также является ведущим кулинарной рубрики "Кращі рецепти" в рамках утреннего шоу "Ранок з Україною", а с 2016 года – ведущим программы "Кулинарная академия" на том же телеканале.

В январе 2022 года Суханов получил украинский паспорт.

Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен "Приходи ко мне". В 2008 году певица презентовала трек "Суперблондинка", который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.