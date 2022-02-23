  "Мы совершили ошибку, за которую я уже простила мужа и себя простила". 40-летняя Валевская рассказала, почему 19 лет назад сделала аборт

По словам 40-летней певицы, во время беременности у нее было высокое давление.
"Я просто была несформировавшейся. Мы были еще незрелыми, молодыми и совершили ошибку, за которую я лично уже простила своего мужа и себя простила, уже исповедовалась, причастилась", – рассказала она.
Певица отметила, что сейчас мечтает стать матерью.
Муж певицы Владимир Пригладь в прошлом был ее продюсером. Сейчас певица сама занимается своим продюсированием.
От предыдущих отношений у Пригладя есть две дочери.
В 2019 году певица рассказывала, что проходит обследование, чтобы забеременеть.