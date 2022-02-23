  "Мы совершили ошибку, за которую я уже простила мужа и себя простила". 40-летняя Валевская рассказала, почему 19 лет назад сделала аборт

Муж Валевсккой Пригладь в прошлом был ее продюсером Фото: valevska_official / Instagram

По словам 40-летней певицы, во время беременности у нее было высокое давление.

"Я просто была несформировавшейся. Мы были еще незрелыми, молодыми и совершили ошибку, за которую я лично уже простила своего мужа и себя простила, уже исповедовалась, причастилась", – рассказала она.

Певица отметила, что сейчас мечтает стать матерью.

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Видео: ЖВЛ / YouTube