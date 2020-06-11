Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
13 июня, 2020
 
Новости

39-летняя Валевская: "Мне в основном дают 27 лет"

39-летняя украинская певица Наталья Валевская призналась, что следит за внешностью с помощью "уколов красоты".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Валевская: Ощущения такие, как будто мне лет 16 или 20
Валевская: Ощущения такие, как будто мне лет 16 или 20
Фото: valevska_official Перевірено / Instagram

39-летняя украинская певица Наталья Валевская в интервью Viva! рассказала, что не ощущает свой возраст.

"Я не стесняюсь своего возраста. В большинстве случаев ощущения такие, как будто мне лет 16 или 20. Кстати, мне в основном дают 27 лет", – призналась певица.

По словам Валевской, чтобы выглядеть моложе, она практикует так называемые уколы красоты.

Валевская родилась 10 июня 1981 года в Хмельницком. В 2004 году Валевская стала победительницей конкурса эстрадной песни среди молодых исполнителей "Стань звездой" и получила гран-при престижного международного конкурса "Ялта-2004".

В 2005 году певица победила в телевизионном проекте "Шанс". Певица также снялась в украинском сериале "Леся+Рома", исполнив эпизодическую роль.

Теги: Украина, певица, Наталья Валевская
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Кем в действительности был художник Илья Глазунов
Записки бывшего подполковника КГБ: Кем в действительности был художник Илья Глазунов
Владимир ПОПОВ
  Российский актер Михаил Ефремов устроил ДТП в Москве, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Главное
  Российский актер Михаил Ефремов устроил ДТП в Москве, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Главное
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Налоговую превратили в бизнес-проект. Такого еще не было в истории Украины – экономист Атаманюк
Налоговую превратили в бизнес-проект. Такого еще не было в истории Украины – экономист Атаманюк
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS