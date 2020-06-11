39-летняя Валевская: "Мне в основном дают 27 лет"

39-летняя украинская певица Наталья Валевская призналась, что следит за внешностью с помощью "уколов красоты".

Валевская: Ощущения такие, как будто мне лет 16 или 20 Фото: valevska_official Перевірено / Instagram

39-летняя украинская певица Наталья Валевская в интервью Viva! рассказала, что не ощущает свой возраст.

"Я не стесняюсь своего возраста. В большинстве случаев ощущения такие, как будто мне лет 16 или 20. Кстати, мне в основном дают 27 лет", – призналась певица.

По словам Валевской, чтобы выглядеть моложе, она практикует так называемые уколы красоты.

Валевская родилась 10 июня 1981 года в Хмельницком. В 2004 году Валевская стала победительницей конкурса эстрадной песни среди молодых исполнителей "Стань звездой" и получила гран-при престижного международного конкурса "Ялта-2004".

В 2005 году певица победила в телевизионном проекте "Шанс". Певица также снялась в украинском сериале "Леся+Рома", исполнив эпизодическую роль.