Перемещение российских войск под Киевом – это не отвод, а передислокация – Белый дом

"Мы считаем, что любое перемещение сил из окрестностей Киева – это передислокация, а не вывод. И мир должен быть готов к крупному наступлению на другие районы Украины. Все должны ожидать, что мы будем и в дальнейшем видеть нападения по всей территории Украины", – сказала она.

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил 29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций, что Россия решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.

Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18.00 29 марта подтверждал перемещение оккупантов от Киева, а в полночь заявил, что "отвод войск”, вероятно, является ротацией отдельных подразделений и его цель – ввести в заблуждение военное руководство Вооруженных сил Украины и создать ложное впечатление относительно отказа оккупантов от замысла окружить Киев.

Бедингфилд отметила, что прежде чем доверять заявлениям россиян, нужно проверить, "что они делают на самом деле".

"Мы с первых дней видели, что в начале этого конфликта они агрессивно наступали на Киев. И у нас нет причин полагать, что они скорректировали эту стратегию. Очевидно, что мы продолжаем делать все возможное, чтобы возложить на них ответственность за это решение. Мы будем продолжать выполнять нашу стратегию. Но, как вы слышали слова президента, мы не собираемся верить им на слово. Мы будем ждать, чтобы увидеть, как будут выглядеть их действия", – добавила представитель Белого дома.

Война России против Украины. Главное (обновляется)