Отвод российских военных подразделений из-под Киева подтверждают Генштаб ВСУ и разведка США

"Противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. Осуществляет отвод отдельных подразделений с территории Киевской и Черниговской областей, а также перегруппировку для сосредоточения основных усилий на Слобожанском и Донецком направлениях", – говорится в сообщении.
Информацию о "резком сокращении боевых действий" в Киевской и Черниговской областях CNN подтвердили два высокопоставленных источника, связанных с американской разведкой.
Собеседники журналистов считают происходящее "серьезным изменением стратегии". По их данным, Россия отводит от Киева в том числе батальонные тактические группы.
При этом американская разведка не исключает, что российские войска "могут снова развернуться, если позволят боевые условия".
В США отмечают, что этот шаг последовал за завершившимися 29 марта в Стамбуле переговорами между делегациями России и Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ранее российские оккупанты были остановлены под Киевом силами обороны Украины.
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил 29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций, что Россия решила сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях.
На переговорах украинская делегация официально предложила свой вариант договора о гарантиях безопасности для Украины, сообщил глава делегации, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Украина хотела бы видеть среди стран-гарантов членов Совета Безопасности ООН – США, Францию, Великобританию, Китай, а также Турцию, Канаду, Германию, Италию и Израиль, сообщил он. Документ должен быть ратифицирован парламентами стран-гарантов, считают в Киеве.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который также входит в состав делегации, сказал, что перед ратификацией договор вынесут на рассмотрение украинцев на референдуме.