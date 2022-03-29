Отвод российских военных подразделений из-под Киева подтверждают Генштаб ВСУ и разведка США

"Противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. Осуществляет отвод отдельных подразделений с территории Киевской и Черниговской областей, а также перегруппировку для сосредоточения основных усилий на Слобожанском и Донецком направлениях", – говорится в сообщении.

Информацию о "резком сокращении боевых действий" в Киевской и Черниговской областях CNN подтвердили два высокопоставленных источника, связанных с американской разведкой.

Собеседники журналистов считают происходящее "серьезным изменением стратегии". По их данным, Россия отводит от Киева в том числе батальонные тактические группы.

При этом американская разведка не исключает, что российские войска "могут снова развернуться, если позволят боевые условия".

В США отмечают, что этот шаг последовал за завершившимися 29 марта в Стамбуле переговорами между делегациями России и Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ранее российские оккупанты были остановлены под Киевом силами обороны Украины.