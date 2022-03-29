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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Отвод российских военных подразделений из-под Киева подтверждают Генштаб ВСУ и разведка США

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О "сокращении боевой активности" заявляли в минобороны РФ
О "сокращении боевой активности" заявляли в минобороны РФ
Фото: Минобороны России / Facebook

Российские войска, вторгшиеся в Украину, частично отходят от Киева, проинформировал 29 марта в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. Осуществляет отвод отдельных подразделений с территории Киевской и Черниговской областей, а также перегруппировку для сосредоточения основных усилий на Слобожанском и Донецком направлениях", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/283456813967404

Информацию о "резком сокращении боевых действий" в Киевской и Черниговской областях CNN подтвердили два высокопоставленных источника, связанных с американской разведкой.

Собеседники журналистов считают происходящее "серьезным изменением стратегии". По их данным, Россия отводит от Киева в том числе батальонные тактические группы.

При этом американская разведка не исключает, что российские войска "могут снова развернуться, если позволят боевые условия".

В США отмечают, что этот шаг последовал за завершившимися 29 марта в Стамбуле переговорами между делегациями России и Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ранее российские оккупанты были остановлены под Киевом силами обороны Украины.

Контекст:

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил 29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций, что Россия решила сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях.

На переговорах украинская делегация официально предложила свой вариант договора о гарантиях безопасности для Украины, сообщил глава делегации, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Украина хотела бы видеть среди стран-гарантов членов Совета Безопасности ООН – США, Францию, Великобританию, Китай, а также Турцию, Канаду, Германию, Италию и Израиль, сообщил он. Документ должен быть ратифицирован парламентами стран-гарантов, считают в Киеве. 

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который также входит в состав делегации, сказал, что перед ратификацией договор вынесут на рассмотрение украинцев на референдуме.

Теги: Россия, Киев, США, война, Генштаб ВСУ, военные, Киевская область, разведка, агрессия, Черниговская область, ВСУ, война России против Украины, войска, российские оккупанты
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