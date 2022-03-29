Действия оккупантов могут привести к детонации боеприпасов и повреждению объекта ЧАЭС "Укрытие" – Генштаб ВСУ

"Деятельность российских оккупационных войск в любой момент может привести к детонации боеприпасов, повреждению "Укрытия" и радиационному заражению территории, где проживают сотни миллионов европейцев", – говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что РФ "и ее многочисленная агентура в международных организациях отрицают факты транспортировки и накопления российскими войсками большого количества боеприпасов в непосредственной близости к объекту "Укрытие".

"Как и в большинстве других случаев, Российская Федерация и ее агенты влияния распространяют дезинформацию. Использование Чернобыльской зоны для транспортировки и накопления боеприпасов, а также размещение командных пунктов российских войск осуществляются сознательно, поскольку Вооруженные силы Украины не могут вести на территории зоны отчуждения боевые действия", – объяснили в ВСУ.

Украинские военные подчеркивают, что "риск детонации российских боеприпасов высок и без ведения боевых действий в связи с игнорированием оккупантами мер безопасности, а также массовым использованием старых и некондиционных боеприпасов".

"Такие инциденты случаются на российских складах и арсеналах регулярно и в мирное время, что общеизвестно", – пишут в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)