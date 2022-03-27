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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вблизи ЧАЭС горит более 10 тыс. га леса, уровень радиоактивного загрязнения воздуха повысился – Минприроды

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В Минприроды не исключают, что пожары в зоне отчуждения могут приобрести катастрофические масштабы 2020 года
В Минприроды не исключают, что пожары в зоне отчуждения могут приобрести катастрофические масштабы 2020 года
Фото: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України / Facebook

В результате боевых действий и поджогов россиянами лесов в зоне отчуждения происходит повышение уровня радиоактивного загрязнения воздуха. Об этом сообщили 26 марта в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

"В настоящее время спутниковые данные NASA и Европейского космического агентства ESA свидетельствуют о возникновении 31 очага крупных пожаров в природных экосистемах и покинутых селах зоны отчуждения, составляющих общую площадь более 10 111 га", – говорится в сообщении.

В министерстве назвали основные причины пожаров:

  • продолжение обстрелов и бомбардировок со стороны оккупантов;
  • повышение температур, отсутствие осадков и наличие сухостоя;
  • отсутствие полноценной работы системы охраны ландшафтов от пожаров в зоне отчуждения.

В ведомстве подчеркнули, что пожары в зоне отчуждения несут большие радиологические риски. До широкомасштабного российского вторжения радиационный фон в зоне отчуждения контролировался с помощью автоматизированной системы контроля. Сейчас такой контроль и тушение пожаров невозможны из-за оккупации зоны отчуждения.

Ранее в министерстве сообщали, что благодаря благоприятным погодным условиям пожары гаснут сами по себе. Но теперь отмечают, что в силу ряда факторов в ближайшее время прогнозируется увеличение количества и площади пожаров.

"Не исключаем, что при благоприятных условиях пожары приобретут катастрофические масштабы 2020 года", – заявили в министерстве.

Минприроды совместно с Госагентством по управлению зоной отчуждения и Госагентством лесных ресурсов Украины продолжают вести постоянный мониторинг очагов возгорания и по возможности принимать меры по их ликвидации.

Контекст:

24 февраля, в первый день вторжения, российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и теперь подвергаются воздействию радиации, сообщали в НАН.

6 марта руководитель ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что к российским военным, захватившим Чернобыльскую АЭС, "еще 1 тыс. дополнительных захватчиков подъехала и разместилась на станции". По его информации, РФ использует захваченные украинские атомные станции как военные базы.

Ночью 4 марта власти города Энергодар заявили, что оккупанты обстреливают Запорожскую АЭС и там начался пожар. Позднее стало известно, что россияне попали в первый энергоблок.

Под утро на АЭС сообщили, что боевые действия возле станции прекратились, уровень радиационного фона находится в пределах нормы. Пожар на Запорожской АЭС был ликвидирован украинскими спасателями.

6 марта руководитель ГП НАЭК "Энергоатом" сообщил, что персонал и менеджмент ЗАЭС работают под контролем оккупантов, на станции находится 500 российских военных, в Энергодаре – еще 1 тыс.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал ЕС и МАГАТЭ направить миротворческие группы на все украинские АЭС.

Кроме того, оккупанты не менее трех раз обстреляли ядерную пусковую установку "Источник нейтронов", расположенную в Харьковском физико-техническом институте.

Теги: пожар, радиация, воздух, ЧАЭС, Чернобыль, зона отчуждения, уровень радиации, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов
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