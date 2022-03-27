Вблизи ЧАЭС горит более 10 тыс. га леса, уровень радиоактивного загрязнения воздуха повысился – Минприроды

В Минприроды не исключают, что пожары в зоне отчуждения могут приобрести катастрофические масштабы 2020 года Фото: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України / Facebook

"В настоящее время спутниковые данные NASA и Европейского космического агентства ESA свидетельствуют о возникновении 31 очага крупных пожаров в природных экосистемах и покинутых селах зоны отчуждения, составляющих общую площадь более 10 111 га", – говорится в сообщении.

В министерстве назвали основные причины пожаров:

продолжение обстрелов и бомбардировок со стороны оккупантов;

повышение температур, отсутствие осадков и наличие сухостоя;

отсутствие полноценной работы системы охраны ландшафтов от пожаров в зоне отчуждения.

В ведомстве подчеркнули, что пожары в зоне отчуждения несут большие радиологические риски. До широкомасштабного российского вторжения радиационный фон в зоне отчуждения контролировался с помощью автоматизированной системы контроля. Сейчас такой контроль и тушение пожаров невозможны из-за оккупации зоны отчуждения.

Ранее в министерстве сообщали, что благодаря благоприятным погодным условиям пожары гаснут сами по себе. Но теперь отмечают, что в силу ряда факторов в ближайшее время прогнозируется увеличение количества и площади пожаров.

"Не исключаем, что при благоприятных условиях пожары приобретут катастрофические масштабы 2020 года", – заявили в министерстве.

Минприроды совместно с Госагентством по управлению зоной отчуждения и Госагентством лесных ресурсов Украины продолжают вести постоянный мониторинг очагов возгорания и по возможности принимать меры по их ликвидации.