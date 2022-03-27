Вблизи ЧАЭС горит более 10 тыс. га леса, уровень радиоактивного загрязнения воздуха повысился – Минприроды

"В настоящее время спутниковые данные NASA и Европейского космического агентства ESA свидетельствуют о возникновении 31 очага крупных пожаров в природных экосистемах и покинутых селах зоны отчуждения, составляющих общую площадь более 10 111 га", – говорится в сообщении.
В министерстве назвали основные причины пожаров:
В ведомстве подчеркнули, что пожары в зоне отчуждения несут большие радиологические риски. До широкомасштабного российского вторжения радиационный фон в зоне отчуждения контролировался с помощью автоматизированной системы контроля. Сейчас такой контроль и тушение пожаров невозможны из-за оккупации зоны отчуждения.
Ранее в министерстве сообщали, что благодаря благоприятным погодным условиям пожары гаснут сами по себе. Но теперь отмечают, что в силу ряда факторов в ближайшее время прогнозируется увеличение количества и площади пожаров.
"Не исключаем, что при благоприятных условиях пожары приобретут катастрофические масштабы 2020 года", – заявили в министерстве.
Минприроды совместно с Госагентством по управлению зоной отчуждения и Госагентством лесных ресурсов Украины продолжают вести постоянный мониторинг очагов возгорания и по возможности принимать меры по их ликвидации.
24 февраля, в первый день вторжения, российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и теперь подвергаются воздействию радиации, сообщали в НАН.
6 марта руководитель ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что к российским военным, захватившим Чернобыльскую АЭС, "еще 1 тыс. дополнительных захватчиков подъехала и разместилась на станции". По его информации, РФ использует захваченные украинские атомные станции как военные базы.
Ночью 4 марта власти города Энергодар заявили, что оккупанты обстреливают Запорожскую АЭС и там начался пожар. Позднее стало известно, что россияне попали в первый энергоблок.
Под утро на АЭС сообщили, что боевые действия возле станции прекратились, уровень радиационного фона находится в пределах нормы. Пожар на Запорожской АЭС был ликвидирован украинскими спасателями.
6 марта руководитель ГП НАЭК "Энергоатом" сообщил, что персонал и менеджмент ЗАЭС работают под контролем оккупантов, на станции находится 500 российских военных, в Энергодаре – еще 1 тыс.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал ЕС и МАГАТЭ направить миротворческие группы на все украинские АЭС.
Кроме того, оккупанты не менее трех раз обстреляли ядерную пусковую установку "Источник нейтронов", расположенную в Харьковском физико-техническом институте.