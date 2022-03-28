В ГСЧС заявили, что в зоне отчуждения ЧАЭС нет масштабных пожаров

В первый день вторжения российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС

"По состоянию на 7.57 28 марта в соответствии с данными спутниковых снимков выбросов тепла и их мощностей, пожара и возгорания в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения отсутствуют", – отметили в сообщении.

В ГСЧС попросили украинцев не распространять непроверенную информацию и доверять сообщениям только официальных источников.

26 марта Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины сообщило, что в результате боевых действий и поджогов российскими оккупантами лесов в зоне отчуждения происходит повышение уровня радиоактивного загрязнения воздуха.

Министерство сослалось на спутниковые данные NASA и Европейского космического агентства ESA, согласно которым в зоне отчуждени был зафиксирован 31 пожар, их общую площадь – более 10 тыс. га.