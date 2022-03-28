В ГСЧС заявили, что в зоне отчуждения ЧАЭС нет масштабных пожаров

"По состоянию на 7.57 28 марта в соответствии с данными спутниковых снимков выбросов тепла и их мощностей, пожара и возгорания в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения отсутствуют", – отметили в сообщении.
В ГСЧС попросили украинцев не распространять непроверенную информацию и доверять сообщениям только официальных источников.
26 марта Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины сообщило, что в результате боевых действий и поджогов российскими оккупантами лесов в зоне отчуждения происходит повышение уровня радиоактивного загрязнения воздуха.
Министерство сослалось на спутниковые данные NASA и Европейского космического агентства ESA, согласно которым в зоне отчуждени был зафиксирован 31 пожар, их общую площадь – более 10 тыс. га.
24 февраля, в первый день вторжения, российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и теперь подвергаются воздействию радиации, сообщали в НАН.
6 марта руководитель ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что к российским военным, захватившим Чернобыльскую АЭС, "еще 1 тыс. дополнительных захватчиков подъехала и разместилась на станции". По его информации, РФ использует захваченные украинские атомные станции как военные базы.
Ночью 4 марта власти города Энергодар заявили, что оккупанты обстреливают Запорожскую АЭС и там начался пожар. Позднее стало известно, что россияне попали в первый энергоблок.
Под утро на АЭС сообщили, что боевые действия возле станции прекратились, уровень радиационного фона находится в пределах нормы. Пожар на Запорожской АЭС был ликвидирован украинскими спасателями.
6 марта руководитель ГП НАЭК "Энергоатом" сообщил, что персонал и менеджмент ЗАЭС работают под контролем оккупантов, на станции находится 500 российских военных, в Энергодаре – еще 1 тыс.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал ЕС и МАГАТЭ направить миротворческие группы на все украинские АЭС.