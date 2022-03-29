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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Укргазбанк" предложил по 100 тыс. рублей оккупантам, которые сдадутся в плен с техникой

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В банке добавили, что вместе с деньгами оккупанты получат шанс спасти свою жизнь
В банке добавили, что вместе с деньгами оккупанты получат шанс спасти свою жизнь
Фото: depositphotos.com

"Укргазбанк" пообещал по 100 тыс. российских рублей (33,5 тыс. грн) наличными оккупантам, которые готовы сдаться в плен Вооруженным силам Украины вместе с техникой и оружием. Об этом пресс-служба банка сообщила 28 марта в Facebook.

"Все мы знаем, что российской армии не хватает мотивации, поэтому мы решили немного подтолкнуть военных к принятию верного решения и готовы заплатить больше денег, чем предлагают им дома. Даже больше той посмертной выплаты, которую сможет осилить их государство", – отметили в посте.

В банке добавили, что вместе с деньгами оккупанты получат шанс спасти свою жизнь.

"Мы понимаем, что "гости" эти из далекого прошлого, где не работают платежные системы Visa и Mastercard, поэтому выплаты гарантируем только наличными. Эти деньги для нас не имеют никакой ценности, ну не сжигать же их, в конце концов, к тому же, это неэкологично!" – уточнили в релизе.

В "Укргазбанке" выразили надежду, что коллеги по банковскому сектору поддержат их инициативу.

https://www.facebook.com/Ukrgasbank/posts/5492046380824679

Контекст:

В Украине в плену находятся 562 российских военных, сообщила 19 марта вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Когда мне говорят: "Давайте не будем обмениваться до конца войны", – представьте, мы забираем у украинского солдата. Этот пленник стоит на довольствии и питается так же, как украинский солдат. Мы должны это делать. Их будут тысячи, этих пленных", – отметила она.

Теги: Украина, оружие, военные, плен, пленные, деньги, Укргазбанк, война России против Украины
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