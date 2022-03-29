"Укргазбанк" предложил по 100 тыс. рублей оккупантам, которые сдадутся в плен с техникой

"Все мы знаем, что российской армии не хватает мотивации, поэтому мы решили немного подтолкнуть военных к принятию верного решения и готовы заплатить больше денег, чем предлагают им дома. Даже больше той посмертной выплаты, которую сможет осилить их государство", – отметили в посте.
В банке добавили, что вместе с деньгами оккупанты получат шанс спасти свою жизнь.
"Мы понимаем, что "гости" эти из далекого прошлого, где не работают платежные системы Visa и Mastercard, поэтому выплаты гарантируем только наличными. Эти деньги для нас не имеют никакой ценности, ну не сжигать же их, в конце концов, к тому же, это неэкологично!" – уточнили в релизе.
В "Укргазбанке" выразили надежду, что коллеги по банковскому сектору поддержат их инициативу.
В Украине в плену находятся 562 российских военных, сообщила 19 марта вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
"Когда мне говорят: "Давайте не будем обмениваться до конца войны", – представьте, мы забираем у украинского солдата. Этот пленник стоит на довольствии и питается так же, как украинский солдат. Мы должны это делать. Их будут тысячи, этих пленных", – отметила она.